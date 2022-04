12.04.2022 h 17:17 commenti

Caro energia ed emergenza Ucraina, anche da Prato l'appello per più risorse ai Comuni

Il sindaco Biffoni e l'assessore Squittieri: "Come richiesto da Anci serve un sostegno alla spesa corrente nel prossimo decreto emergenze"

“Senza rafforzare i Comuni e la loro capacità di spesa sarà sempre più difficile sostenere le emergenze in corso”. Parte anche da Prato l’appello lanciato da Anci nazionale al Governo affinché nel prossimo decreto emergenze vengano previsti maggiori finanziamenti per il Comuni, sui cui bilanci stanno pesando le spese tutt’ora legate all’emergenza sanitaria, oltre all’impennata dell’energia e, non ultima, l’emergenza Ucraina. “Siamo un ente con i conti in ordine, ma il caro energia e l’aumento di spesa dei servizi e del sociale mettono a dura prova anche il nostro Comune – sottolineano il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore al Bilancio Benedetta Squittieri -. Le nostre comunità sono pronte ad affrontare ogni difficoltà ma servono mezzi adeguati, soprattutto davanti alla prospettiva di un’accoglienza dei profughi ucraini che ci vedrà impegnati anche nei prossimi mesi: è necessario prevedere un aumento di spesa per scuola e servizi sociali significativa, una richiesta che ribadiamo ancora una volta”.

Edizioni locali collegate: Prato

