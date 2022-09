08.09.2022 h 08:20 commenti

Caro energia, a rischio 10mila imprese e 36mila posti di lavoro. Gli artigiani: "Aiuti subito o sarà la fine"

Cna e Confartigianato hanno riunito le loro imprese per fare il punto sui costi energetici ormai fuori controllo. Al dibattito presenti i candidati alle prossime elezioni. In un documento le richieste della categoria. I fornitori hanno iniziato a disdire i contratti alle aziende con meno garanzie economiche. Massiccio il ricorso al lockdown energetico: ditte aperte solo metà settimana

nadia tarantino

Bollette più che triplicate, salite alle stelle nel giro di pochi mesi. C’è il panificio che deve far fronte a 6.500 euro di gas al mese contro i 1.800 di pochi mesi fa; c’è la tintoria che a luglio 2021 ha pagato 21mila euro di elettricità e a luglio 2022, nonostante il consumo dimezzato, ha dovuto sborsarne 74mila; c’è la rifinizione che si è trovata a pagare 160mila euro di corrente quando prima ne pagava al massimo 70mila. Costi insostenibili di fronte ai quali le imprese alzano bandiera bianca e minacciano azioni comuni come la serrata totale delle attività e lo sciopero del pagamento della bolletta. In ballo non c’è solo la tenuta delle aziende ma la sopravvivenza del distretto: solo nell’area Prato Firenze Pistoia sono 10mila quelle a rischio chiusura per un totale di oltre 36mila posti di lavoro.‘Caro energia, non spegniamo le piccole medie imprese’, il titolo del dibattito pubblico organizzato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 settembre, da Cna Toscana centro e da Confartigianato Prato Pistoia. Le associazioni di categoria si sono date appuntamento alla Camera di Commercio e davanti ai candidati alle elezioni politiche del 25 settembre (Fanucci di Azione Italia Viva, Mazzetti del centrodestra, Nannicini del Pd, Bartalini del M5S), hanno gridato la loro disperata richiesta di aiuto. “Senza interventi immediati - ha avvertito Confartigianato - in Italia abbasseranno la serranda per sempre 880mila imprese”.Un problema, quello del caro energia, esploso solo in queste settimane ma che covava da mesi, da un anno almeno. Solo e tutta colpa della guerra tra Russia e Ucraina? O anche della totale dipendenza energetica dell’Italia?“È vergognoso essere qui a chiedere - il duro intervento del presidente di Confartigianato, Luca Giusti - la politica è talmente insensibile alla salute delle imprese che non si è resa conto del dramma”.Gli esperti delle due associazioni artigiane hanno disegnato un quadro di assoluta instabilità e incertezza, hanno parlato di una speculazione che lascerà sul campo migliaia di morti e migliaia di feriti perché “il peggio deve ancora venire”.Le testimonianze degli imprenditori sono da paura: i fornitori iniziano a disdire i contratti dell’energia proponendone di nuovi ma solo con fidejussioni e rilevanti garanzie economiche; molte ditte hanno adottato il lockdown energetico, ossia hanno ridotto i giorni lavorativi a tre pur con commesse di lavoro che richiederebbero la settimana lunga; tanti a breve chiuderanno temporaneamente o per sempre perché impossibilitati a indebitarsi ulteriormente con le banche dopo le forti esposizioni aperte durante l’emergenza sanitaria. E in più, il rischio reale di restare senza luce e senza gas: avanti di questo passo, i fornitori potrebbero decidere di eliminare i clienti meno solvibili e tenere solo quelli con una rete economica più resistente. Scelte tristi e crudeli ma, almeno ad ora, forse inevitabili.Qualche numero per descrivere con più efficacia la drammaticità del momento: gli aumenti del prezzo dell’energia per le pmi del territorio si sono tradotti in un maggiore costo complessivo di oltre un miliardo e mezzo di euro, cifra che potrebbe raddoppiare entro dicembre; il costo dell’energia è cresciuto in un anno dell’85 per cento in Italia, e solo del 18 per cento in Germania e di meno del 10 per cento in Francia; i 50 milioni messi in campo dal Governo per il contenimento dei costi energetici che le imprese italiane devono sostenere è “un solletico” come ha spiegato Cna; il caro energia ha determinato in Toscana un aumento dei prezzi al consumo dell’8 per cento a luglio scorso rispetto allo stesso mese del 2021.Uno scenario nerissimo e assai realistico che sconta ritardi negli interventi risolutivi. “Si doveva mettere una pezza già ieri a questo problema - il grido di molti imprenditori - e invece la pezza non sarà messa neppure domani”.Nel mirino la politica. I candidati non hanno scaldato granché il pubblico. Ognuno ha dato il proprio contributo al dibattito ma nessun sussulto: davanti a loro una platea di gente con in tasca le bollette da pagare e la preoccupazione di non riuscire a farlo. Confartigianato e Cna hanno consegnato un documento ai candidati: un elenco ragionato di sos. La speranza è una risposta.Risposta che volendo - e si tratta di misurare la volontà - potrebbe arrivare prima delle elezioni perché se è vero che il Governo Draghi non può assumere iniziative straordinarie, è anche vero che il Parlamento può riunirsi e decidere di attaccare la flebo per curare lo choc energetico. I candidati hanno parlato di un blocco della campagna elettorale per consentire alle Camere di trovare risposte immediate.Le due associazioni chiedono l’azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas, flessibilità del sistema bancario per consentire a imprese e famiglie di avere la liquidità necessaria per onorare le bollette, tetto europeo al prezzo del gas, tassazione degli extraprofitti, cassa integrazione guadagni estesa a qualsiasi impresa, riforma strutturale della bolletta, incentivi per l’autoproduzione di energia, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili, configurazione delle comunità energetiche, incentivi permla pmi sulla transizione green.“Senza un aiuto vero e immediato - è stato detto - non è più possibile pensare a un distretto formato da aziende capaci di garantire benessere al territorio”. Il distretto rischia grosso. Nei prossimi giorni il sindaco, Matteo Biffoni, incontrerà le categorie economiche e i vertici di Estra con l’obiettivo di trovare una sintesi utile alla soluzione del problema.