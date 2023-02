13.02.2023 h 14:19 commenti

Caro bollette luce e gas, Estra amplia la possibilità di dilazionare i pagamenti

Possono fare richiesta privati cittadini e imprese in regola con i pagamenti. La rateizzazione, secondo precisi scaglioni, riguarda le fatture emesse dal1 gennaio al 31 marzo

Un aiuto da Estra alle famiglie e alle imprese: dalla scorsa settimana è stato aumento il numero di rate per pagare le bollette di luce e gas, superiori a 150 euro, emesse dal 1 gennaio al 31 marzo. .L'ampliamento può arrivare fino a 7 pagamenti dilazionati per importi superiori a 2.500 euro

"Questa misura volontaria e straordinaria in un momento eccezionale del mercato dell’energia,- si legge nel comunicato - è adottata per garantire un aiuto concreto ai clienti che fino a oggi hanno dimostrato regolarità nei pagamenti. In caso di fatture o rate scadute, dovrà essere dimostrato l'avvenuto pagamento delle stesse per poter accedere alla rateizzazione".

La richiesta può essere fatta da tutti i clienti domestici, esercenti, professionisti e artigiani, associazioni, e potrà essere applicata alle bollette in scadenza o al massimo scadute da 10 giorni. Non sono previste spese né interessi moratori per i clienti.

Ecco gli scaglioni da 150 euro a 350 euro sono previste due rate, da 351 a 700 euro tre rate, da 701 a 1.000 quattro, da 1.001 1.500 cinque, da 1.501 2.500 euro sei e oltre i 2.501 euro i pagamenti possono essere frazionati in sette tranche.

Per richiedere la rateizzazione bisogna rivolgersi al Servizio clienti, recandosi presso gli uffici al pubblico di Estra o chiamando l’800 128 128 (da telefono fisso) o lo 028270 (da cellulare), attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 13.

