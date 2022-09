01.09.2022 h 16:14 commenti

Emergenza caro bollette, ristoratori disperati: "Importi triplicati, ma non possiamo ancora aumentare i prezzi"

La differenza tra il costo del luglio 2021 e quello di quest'anno, è stata affissa in vetrina aderendo all'iniziativa di Confcommercio

E' triplicato il costo dell'energia elettrica per gli operatori del commercio. I ristoratori pratesi che hanno aderito all'iniziativa nazionale di Confcommercio, hanno esposto nei loro locali il confronto tra la bolletta del luglio 2021 e quella dello stesso periodo di quest'anno e il risultato è scioccante. “To Wine”, è passato da 2.200 euro di 12 mesi fa agli attuali 6100 euro. “Saloon” di Montemurlo da 1.255 euro a 4.777 euro.Si moltiplica per tre anche l'importo del conto energetico del ristorante pizzeria “Antichi Sapori” in via da Filicaia che dovrà pagare 5.334 euro In sostanza si lavora per pagare le bollette e non è detto che basti. "Il bello è che a luglio siamo stati chiusi una decina di giorni. -afferma il titolare di Antichi Sapori, Leandro Lenoci – Questo significa che il conto di agosto supererà le 7mila euro. Noi non possiamo permetterci di chiudere perchè l'immobile è di proprietà e ci stiamo pagando il mutuo. Significherebbe finire sotto un ponte e buttare venti anni di lavoro. Abbiamo ritoccato di 50 centesimi il coperto e qualche piatto, ma non si può pensare di riversare sulle famiglie questo disastro anche perchè oltre a non essere giusto, è controproducente. Tra l'altro da novembre dovremo pagare per intero le rate dei prestiti Covid. Chiediamo al governo di fare presto e ai politici di mettere da parte la propaganda e di pensare a soluzioni serie e veloci".Confcommercio, anche attraverso iniziative simboliche come questa o lo spegnimento delle luci nei locali per 15 minuti, continuerà il suo pressing sulle istituzioni affinchè vengano adottati provvedimenti correttivi in tempi rapidi e si arrivi a un accordo europeo. "Ci vogliono sicuramente misure vitali come i ristori e i crediti d’imposta, ma l’emergenza può essere tamponata soltanto con un accordo in tempi brevi a livello europeo.- afferma Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia e Prato -I costi delle bollette che esplodono mettono a serio rischio i bilanci delle aziende. Non tutte le nostre associate si trovano in una fase di difficoltà, grazie ad accordi di fornitura che pongono almeno temporaneamente al riparo dai rialzi. Chi non rientra in queste dinamiche tuttavia sta soffrendo oltremodo e, di fronte a prezzi triplicati o quadruplicati, l’alternativa rischia di essere quella della chiusura. Il momento di intervenire è adesso”.