Caro-bollette, il Comune chiude la piscina di Iolo: stop alle attività da domani

Urgente razionalizzare i costi e contenere la spesa. La scelta è caduta sull’impianto di via Lottini perché ospita minori attività rispetto alle altre strutture e perché a breve inizieranno i lavori per la nuova piscina olimpica. Società sportive e iscritti dirottati in altri spazi. Opposizioni all'attacco

Razionalizzare i costi e contenere l’impatto del caro-bollette diventa un’urgenza che non può essere rinviata, tanto che il Comune di Prato ha deciso di chiudere da domani, lunedì 7 novembre, la piscina di Iolo. Una decisione che risponde alla necessità di ridurre le spese per l’energia. Perché proprio l’impianto di via Lottini? Perché si tratta della struttura attualmente con meno attività e perché a breve inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova piscina olimpica. Una scelta non certo facile per l’amministrazione comunale che sta compiendo grandi sforzi per tenere aperte le sue piscine e, in questo modo, garantire il servizio pubblico, ma il generalizzato aumento delle bollette costringe a rivedere i piani. Una difficoltà che mette a dura prova tutte le amministrazioni, che coinvolge tutto il Paese che necessariamente dovrà razionalizzare i servizi. Il Comune di Prato comincia domani con la sospensione dell’attività della piscina di Iolo. Nei giorni scorsi l’amministrazione, insieme al gestore, il Cgfs, ha incontrato le società sportive garantendo che i loro iscritti potranno frequentare i corsi nelle altre strutture pubbliche.

"Avevo chiesto pochi giorni fa che il Comune rinunciasse alle luminarie di Natale per non ritrovarsi nelle necessità di fare tagli sulle piscine - il commento di Claudio Belgiorno, capogruppo di FdI in Consiglio comunale - la Giunta non ha sentito ragioni ed ecco il risultato. Ora il conto lo pagheranno i tanti sportivi ed atleti che dovranno rinunciare a quell'impianto".

“Alla commissione del 24 ottobre a cui io partecipo – il commento di Mirko Lafranceschina, capogruppo di Prato al Centro – né l'assessore allo Sport, Vannucci, né il direttore del Cgfs, Bassi, hanno accennato al rischio chiusura della piscina di Iolo. Anzi, il direttore ha rimarcato con fermezza che l'attività natatoria, come da tradizione pratese, è molto attiva con più di 1.900 bambini iscritti al Cgfs che praticano l'avviamento sportivo, senza considerare tutti i praticanti delle varie società sportiva e chi pratica il nuoto libero. Perché, appena 13 giorni dopo quella commissione, si decide di chiudere la piscina? Vorrei sapere dall'assessore e dal direttore come smisteranno i frequentatori e come gestiranno il disagio. Inutile presentare l'imminente realizzazione della piscina olimpica – conclude il consigliere comunale – è solo uno specchietto per le allodole. Questo è l'ennesimo fatto poco chiaro che aleggia intorno alla gestione dello sport, in particolare sulla martoriata gestione delle piscine”.

Leonardo Soldi, presidente della commissione controllo e garanzia e consigliere comunale del gruppo Centrodestra: “La scelta di chiudere la piscina di Iolo, presa ormai da giorni, ma comunicata alla città di domenica, nel giorno in cui le testate giornalistiche locali normalmente rallentano la propria operatività rispetto ad ogni altro della settimana, odora di tentativo di ridurre sotto l’aspetto comunicativo la portata e la gravità dell’evento. Il tentativo inoltre di giustificare questa scelta su base territoriale in relazione alla prospettiva della futura apertura di una nuova piscina olimpionica proprio in quella frazione, ricorda dal vicino il malcostume che la giunta del sindaco Biffoni ha già ampiamente dimostrato quando ad esempio rispetto all’infelice localizzazione dell’hub vaccinale presso il Pellegrinaio nel 2021 garantiva l’apertura a breve del parcheggio di via Cavour, ancora oggi, alle soglie del 2023, non inaugurato.

Proprio domani sera presso il salone consiliare andrà in scena, presentato in pompa magna, l’ennesimo teatrino organizzato dai gruppi della maggioranza e dal sindaco, atto allo scopo di continuare ad intestarsi, per conto del mondo sportivo della città, un autorevole rappresentanza. Coloro che però del mondo sportivo fanno effettivamente parte, dovrebbero iniziare a chiedersi se continuare a credere a tutte le promesse non mantenute e prendere atto di tutti i fallimenti e gli obiettivi mancati durante i quasi 10 anni delle giunte recenti di centro sinistra.

Il tema dei costi energetici negli impianti natatori è di lunga data e già si sarebbe dovuto investire e nell’ammodernamento degli impianti esistenti affinché essi si potessero rendere il più possibile autonomi sotto l’aspetto dell’autoproduzione energetica e la diversificazione delle fonti: dunque installazioni di pannelli fotovoltaici, pale eoliche, impianti di riscaldamento geotermici e più in generale percorrere tutte le strade che le nuove tecnologie rinnovabili possono offrire; ancora oggi non è chiaro se e quanto il nuovo impianto olimpionico potrà essere autonomo nella produzione energetica.

La commissione di Controllo e Garanzia del Comune di Prato, che mi onoro di presiedere, era già al lavoro per una convocazione a stretto giro legata specificamente al tema della sostenibilità degli impianti sportivi gestiti da Cgfs mi impegno ad accelerare ancora di più questo confronto per far luce su quanto è stato fatto e soprattutto “non fatto” negli ultimi dieci anni di centrosinistra.











