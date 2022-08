29.08.2022 h 12:39 commenti

Caro bollette energetiche, i presidi e gli studenti bocciano la proposta di un giorno di dad

L'idea, lanciata dalla Rete nazionale dei presidi non trova consenso tra alunni e dirigenti scolastici pratesi. Il presidente della Provincia prevede, per il prossimo anno scolastico, spese per gas e luce di 1,5 milioni di euro

alessandra agrati

Una previsione a ribasso di 1,5milioni di euro per le bollette energetiche destinate alle scuole superiori per l'anno scolastico 2022/23. La Provincia di Prato preoccupata per i rincari di luce e gas che incideranno sui bilanci dell'ente, proprietario degli immobili."Nell'ultima variazione di bilancio - spiega il presidente- abbiamo previsto un fondo caro bollette, ma la situazione è drammatica: sono tutte risorse sottratte agli investimenti che avevamo previsto".Trovare una soluzione non è facile, la Rete nazionale dei presidi ha lanciato l'idea di un giorno di dad, il lunedì o il sabato in modo da sfruttare lo stop delle caldaie durante il fine settimana, ma l'idea non piace ai dirigenti scolastici pratesi."Per quanto riguarda la mia scuola - spiegadirigente del Gramsci - Keynes - l'orario è già modulato su cinque giorni, anche se abbiamo dei rientri pomeridiani. Non condivido comunque la proposta fatta di prevedere un giorno di didattica a distanza".Sulla stessa linea d'onda ancheche dirige il liceo Livi e il Brunelleschi. " E' un'idea assurda, a conti fatti sono 33 i giorni che si risparmierebbero, ma dall' altra parte si vanno a creare discriminazioni fra le varie classi. Ci sono insegnanti che incontrano i ragazzi una volta alla settimana e per loro vorrebbe dire non poterlo fare mai in presenza".Bocciatura piena anche dadel Buzzi: " E' inconcepibile questa proposta almeno per la mia scuola dove le ore di laboratorio sono tantissime e devono essere garantite in presenza". Anchedel Marconi è assolutamente contrario a un giorno di Dad: "Abbiamo lottato tanto per tornare in presenza, spiega , che ora mi sembra assurdo, proprio dal punto di vista didattico, di tornare a fare lezioni da remoto. Credo che il risparmio energetico possa essere fatto in altro modo, non sacrificando la didattica"E per trovare una soluzione Puggelli nei prossimi giorno convocherà i presidi: "La scelta della Dad non è di mia competenza- precisa - credo che si possa intervenire in altro modo: proporrò ad esempio lo spegnimento del riscaldamento il pomeriggio: le aule restano comunque abbastanza calde sfruttando l'effetto caldo del mattino. Certo che gli studenti sono avvisati: nessuna occupazione per qualche grado in meno nelle aule. Questo sarebbe un procedimento d'urgenza".E proprio i ragazzi tramite la voce dipresidente uscente della Consulta bocciano l'idea della Dad :"La proposta è da bocciare perché il problema energetico è un problema che non può essere risolto stando dietro uno schermo per fare lezione. La scuola è in presenza e deve rimanere in presenza, dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto e che stiamo facendo per rendere questa condizione sempre migliore. Trovo inoltre abbastanza ironico che si scelga di andare a tagliare direttamente sulla Scuola. Bisogna tornare o ampliare quel concetto che Prato da tempo ha fatto suo, ovvero l’economia circolare, applicata però ad una scuola che possa essere autosufficiente energeticamente, riutilizzando tutto il riutilizzabile".