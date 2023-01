19.01.2023 h 17:24 commenti

Caro-bollette, botta e risposta tra Federconsumatori e Estra

Sale la preoccupazione per i costi sempre più alti per le famiglie che si mettono in fila per chiedere la rateizzazione. L'associazione rimprovera all'azienda di non essere stata sufficientemente chiara e di aver privilegiato l'aspetto economico a scapito di quello 'morale'. Estra non ci sta: "Correttezza e trasparenza non sono mai mancati e non mancheranno"

L'aumento delle bollette del gas e dell'energia elettrica diventa duro terreno di confronto tra Federconsumatori e Estra. Il sindacato dei consumatori accusa l'azienda di non aver adeguatamente informato i cittadini sull'impennata del costo e, relativamente ai meccanismi di calcolo che determinano il prezzo del gas, di aver “fatto una scelta legalmente legittima ma quantomeno discutibile sul piano morale”, e, dal canto suo, Estra ribadisce di “aver più volte spiegato con interviste e interventi vari sulla stampa locale e nazionale, l'andamento al rialzo del costo dell'energia”.

Ad aprire le danze è stata Federconsumatori che ha richiamato l'attenzione sull'”assalto agli sportelli Estra da parte di cittadini che si sono visti recapitare le bollette e che non comprendono le ragioni di questi notevoli aumenti”. “Rabbia e preoccupazione da parte di persone che hanno lamentato – ancora Federconsumatori – la mancanza di qualsiasi comunicazione da parte di Estra che bene ha fatto ad attivarsi subito per la rateizzazione ma che doveva fare di più in termini di spiegazioni, rendendo le informazioni più comprensibili a persone, soprattutto anziane, che fanno fatica a capire il linguaggio criptico delle bollette che sembra fatto apposta per nascondere chissà cosa”.

Un'accusa immediatamente respinta da Estra: “Il tema è argomento trattato ogni giorno dalla stampa, riteniamo che i cittadini fossero consapevoli che il costo è molto cresciuto rispetto allo scorso anno”.

“La sensazione – continua Federconsumatori – è che ancora una volta si sia privilegiata una motivazione economica piuttosto che la salvaguardia di un bisogno collettivo. Perché il mantenimento del parametro adottato per il calcolo del costo della 'componente materia prima' nonostante la delibera di modifica dell'Arera che introduce una modalità più conveniente per i consumatori: una scelta legittima ma quantomeno discutibile sul piano morale perché avrà sicuramente avuto un riscontro economico positivo per gli azionisti, ma ha gettato nel panico i consumatori preoccupati di non riuscire a far fronte alla bolletta”.

Le ragioni di Estra: “La voce più importante in bolletta è quella della materia prima che oggi pesa per circa il 60 per cento sul costo totale. Preme sottolineare che Estra, pur non essendo obbligata, ha accolto l'invito di Arera a fatturare mensilmente i clienti in tutela con il riscaldamento, scelta fatta per seguire maggiormente l'andamento dei prezzi e facilitare le famiglie nella programmazione delle spese. A differenza di quanto accaduto ad altri operatori che hanno applicato modifiche unilaterali ai contratti in corso, l'Antitrust ad oggi non ha emesso provvedimenti sanzionati nei confronti di Estra Energie”.

Sul fronte della rateizzazione, Estra precisa di aver “applicato la normativa anche dopo l'obbligo che Arera aveva imposto durante la pandemia e nel periodo di crescita esponenziale dei prezzi. Per bollette superiori a 150 euro, può essere chiesto il pagamento in due rate mensili”.

Infine, Estra “ha avviato da tempo un percorso condiviso con le principali associazioni dei consumatori regionali e nazionali, tra cui Federconsumatori, a ulteriore garanzia dei principi di trasparenza e di correttezza, da cui è nato il Protocollo di autoregolazione volontaria in materia di contratti e attivazioni non richieste”.



