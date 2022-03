10.03.2022 h 20:28 commenti

Caro bolletta, dai lanifici mano tesa alle rifinizioni che cominciano ad adottare la settimana corta

Il gruppo produttori tessuti di Ctn propone i ticket energetici scaglionati, in modo da calcolare i rincari attraverso una media e non basandosi sui picchi. In leggera crescita la richiesta di cassa integrazione ordinaria. Alcune aziende energivore allungano al lunedì il week end

alessandra agrati

I lanifici cercano una strategia comune per fare fronte alle richieste delle rifinizioni di aumentare i prezzi, dopo l'ulteriore richiesta di rincaro del mese di dicembre e di gennaio che è stata accordata.Una risposta compatta per cercare di salvare il distretto in tutti i suoi anelli che è stata discussa ieri 10 marzo in occasione dell'incontro del gruppo produttori di tessuto di Ctn. “Non siamo noi a voler chiudere il distretto, anzi - spiega il coordinatore- dopo gli aumenti che ci sono stati chiesti dalle rifinizioni a dicembre, siamo disposti a fare un ulteriore passo avanti con l'adozione dei ticket energetici scaglionati, in modo da calcolare i rincari attraverso una media e non basandosi sui picchi. Una parte di questi costi non potremo scaricarla perchè gli ordini confermati non possono subire variazioni”.Le aziende energivore, del resto, stanno adottando varie strategie per contenere i costi, qualcuno è al riparo avendo ancora in essere i contratti delle forniture che si basano su tariffe antecedenti la crisi ucraina, altri hanno deciso di lavorare dal martedì al venerdì, in modo da razionalizzare i costi attraverso un fine settimana lungo. Scelta che ha portato a un lieve aumento della richiesta di cassa integrazione ordinaria. Piccoli segnali che, comunque, preoccupano i sindacati, nonostante un utilizzo moderato e consapevole da parte degli imprenditori.Un quadro complicato che sta prendendo tinte sempre più cupe, soprattutto perchè il lavoro c'è"Siamo fermi - spiegadella Fortex - in quanto le rifinizioni non riescono a lavorare con i listini concordati, ma anche noi non possiamo chiedere ulteriori aumenti ai nostri clienti. Si è creata una situazione di isteria del mercato da cui sembra difficile uscire. Da giorni cerchiamo di trovare una soluzione, ma non è facile."Preoccupato anchei della Dynamo. "Sulla nostra attività - spiega - pesano due fattori: quello delle materie prime e quello delle lavorazioni, visto che ci affidiamo completamente al contoterzi. Abbiamo stabilito da pochi mesi i nuovi listini, ma questo non è bastato. Ci aspettiamo ulteriori rincari così, con i nostri clienti abbiamo concordato i prezzi fino ad aprile, poi vedremo. Del resto è aumentata anche la benzina, un ulteriore aggravio."Tra le possibilità messe in campo dagli imprenditori anche quella di non consegnare gli ordini. "Stiamo valutando diverse possibilità - ha spiegatolanificio Bellucci - tra cui anche quella di sospendere le consegne. Bisogna comunque trovare una soluzione a livello di distretto".Non solo il breve periodo, ma anche una prospettiva a medio termine sembra una brinata a primavera: "I nostri clienti - spiegaLineaEsse - stanno rivedendo le strategie degli acquisti che erano state improntate verso una ripresa dei consumi dopo la pandemia. Prospettiva che si allontana sia per un minore potere d'acquisto da parte dei consumatori finali che dovranno fare i conti tra pagare le bollette o acquistare un nuovo capo di vestiario, sia con l'effetto psicologico legato alla paura della guerra che non invoglia a comprare. Temo un effetto stagflazione con una tempesta perfetta dove aumentano i prezzi e cala la domanda".