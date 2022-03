15.03.2022 h 10:56 commenti

Caro-benzina, anche la procura di Prato apre un'inchiesta sugli aumenti da record

Al momento il fascicolo non ha né una precisa ipotesi di reato né indagati. E' stato un esposto del Codacons a chiedere che si facciano verifiche per accertare eventuali truffe o speculazioni a danno dei cittadini. Il rincaro del carburante non avrebbe alcuna giustificazione dal momento che si stanno vendendo le forniture arrivate prima della guerra in Ucraina

Anche la procura di Prato ha aperto un fascicolo sul caro-benzina e lo ha fatto sulla scorta dell'esposto presentato dal Codacons, l'associazione dei consumatori che da qualche giorno è concentrata sull'analisi del costo sempre più alto del carburante che oggi, rispetto a marzo 2021, segna +40 per cento. La denuncia è arrivata a tutte le procure toscane e ognuna sta procedendo per verificare i motivi del vertiginoso aumento su benzina e gasolio che, secondo Codacons, non poggerebbe su nessuna giustificazione dal momento che le attuali forniture risalgono al periodo precedente allo scoppio della guerra in Ucraina. Rincari che non trovano corrispondenza neppure nelle quotazioni del petrolio che peraltro, nelle ultime ore, sono diminuite senza però che questo abbia avuto ripercussioni sul prezzo finale applicato alla pompa, a differenza di quanto successo nel momento in cui il barile è aumentato.

L'esposto dell'associazione dei consumatori è sulla scrivania del procuratore Giuseppe Nicolosi e, al momento, non ha indagati né una precisa ipotesi di reato. Codacons chiede di verificare eventuali speculazioni, truffe o sistemi di aggiotaggio a danno degli automobilisti costretti a sborsare, nel giro di pochissimi giorni, tra i 25 e i 30 euro in più per un pieno. Del resto è stato il Governo, attraverso il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a dire che non ci sarebbero giustificazioni evidenti all'aumento del carburante. Si tratta di capire – e questo è l'obiettivo di Codancons – se sia in atto 'un cartello' teso ad approfittare della situazione in Russia e in Ucraina.



Edizioni locali collegate: Prato

