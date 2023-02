22.02.2023 h 16:05 commenti

Caro alimentari, i rifornimenti all'Emporio della Solidarietà arrivano con il contagocce

Molte aziende che si erano aggiudicate la fornitura, tramite la piattaforma Fead, hanno rinunciato all'ordine. Rifatta la gara ma tempi lunghi e meno quantità. "Abbiamo utilizzato un tesoretto per acquistare quello che ci mancava. Nessuno deve rimanere senza cibo"

L'onda lunga dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari si è abbattuta non solo sui supermercati, ma anche su l'Emporio della solidarietà, dove le forniture arrivano con il contagocce da un paio di mesi.

L'approvvigionamento avviene tramite la piattaforma Fead che, utilizzando i fondi nazionali e europei, acquista gli alimenti per i vari enti accreditati. A dicembre era stata fatta l'asta per la fornitura di tutto il 2023, ma al momento dell'assegnazione i prezzi erano così aumentati che le aziende vincitrici hanno rinunciato, così è partita una nuova procedura con lo stesso importo, ma una quantità di merci inferiore. Meccanismo che ha inevitabilmente creato ritardi sulla consegna delle forniture creando in alcuni casi l'effetto scaffali vuoti. All'Emporio si è evitato il problema attingendo a un piccolo tesoretto per acquistare direttamente gli alimenti in loco. "Da fine anno sono iniziati i problemi - spiega Claudio Baldini responsabile acquisti - avevamo un po' di scorte avanzate da dopo il Covid, però non sono bastate, così abbiamo deciso di rifornirsi direttamente, senza aspettare la piattaforma. Scelta doverosa non possiamo permetterci di far mancare alle famiglie i generi di prima necessità. Abbiamo acquistato soprattutto omogeneizzati, prodotti per l'infanzia ma anche i biscotti. Il latte per fortuna non è mai mancato, anche se arriva in quantità inferiore". Ora sembra che le forniture lentamente siano ripartite, ma la macchina è complessa da riavviare. "Ancora una volta - continua Baldini - la generosità dei pratesi non è mancata".

Giovanni Tempestini referente Parrocchia Sacro Cuore per le San Vincenzo

La mensa La Pira, invece, non rientra in questo canale di forniture e quindi non ha subito nessun ritardo nelle consegne. L'interruzione della catena a monte, preoccupa tutte le associazioni che si occupano della distribuzione di pacchi alimentari anche se poi l'ingegnosità e la capacità di fare fronte alle emergenze viene gestita. "I ritardi ci sono stati e dovrebbero risolversi entro marzo - spiegareferente Parrocchia Sacro Cuore per le San Vincenzo - nessuno delle famiglie è rimasta senza cibo, ovviamente abbiamo dovuto cambiare la composizione del pacco, quando scarseggiavano gli alimenti derivati da farine abbiamo aumentato ad esempio legumi e altri prodotti. Poi abbiamo utilizzato una parte dei nostri fondi per l'acquisto di cibo, magari a scapito di altri pagamenti. Infine ci siamo rivolti alla generosità dei parrocchiani con raccolte mirate di quello che ci mancava".

