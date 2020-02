09.02.2020 h 17:22 commenti

Carnevale di Vaiano, ottantratreenne inciampa e nella caduta sfiora un carro

L'uomo stava accompagnando il nipotino quando, forse per un malore, ha perso l'equilibrio invadendo il percorso della sfilata. Sul posto una pattuglia dei carabinieri, la Municipale e le ambulanze di Misericordia e Pubblica Assistenza

Tragedia sfiorata al Carnevale di Vaiano, un ottantatreenne è inciampato e nella caduta ha invaso la strada dove stava passando un carro con a bordo le maschere.

L'incidente è successo questo pomeriggio, 9 febbraio, poco prima delle 15. Sul posto la polizia municipale, una pattuglia dei carabinieri, un'ambulanza della Misericordia di Vaiano e una della Pubblica Assistenza che ha trasportato l'anziano, in codice verde, al Santo Stefano con un trauma facciale.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava accompagnando alla sfilata il nipotino quando, probabilmente per un malore, in via fratelli Rosselli all'altezza del Bar Morena, ha perso l'equilibrio.

La sfilata dei carri è iniziata con circa 40 minuti di ritardo per permettere le operazioni di soccorso.

