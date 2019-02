18.02.2019 h 13:44 commenti

Carne di istrice nel congelatore e varie trappole per animali, denunciato bracconiere

L'opera della polizia provinciale è stata effettuata in un terreno a Vernio coltivato a olivi. Scoperti e sequestrati molti attrezzi utilizzati per catturare animali selvatici, anche protetti in un periodo di divieto generale alla caccia

Due sacchetti di carne di istrice in congelatore, vari mezzi di caccia illegali, trappole, reti e tagliole per la cattura di uccelli e dianimali selvatici e in particolare di ungulati. E' quanto scoperto dalla polizia provinciale nei giorni scorsi nel territorio di Vernio durante un'attività antibracconaggio.



In un terreno agricolo coltivato a olivi e sul quale erano presenti alcune baracche per il ricovero di animali da cortile, sono stati trovati: 4 trappole per la cattura di selvatici; una in particolare di grosse dimensioni, appositamente predisposta con cibo per attirare e catturare cinghiali; 2 lacci in cordino di acciaio con morsetti a vite ed una grossa tagliola dentata in ferro, una rete appositamente predisposta per la cattura di uccelli ed un punteruolo in ferro, di circa 1,50 metri di lunghezza appositamente appuntito, presumibilmente utilizzato per l'abbattimento degli animali che finivano nelle trappole.

Infine nel congelatore è stata trovata la carne di istrice che è una specie protetta.