Carne di cavallo scaduta, la Asl ne sequestra 200 chili in un fast food

Il controllo è stato fatto nella mattina di oggi in un locale di via Pistoiese. La carne, in parte scaduta e in parte conservata male, è stata trovata dentro un congelatore. Sanzioni al titolare

Duecento chili di carne equina sono stati sequestrati dagli ispettori della Asl in un fast food in via Pistoiese. Il controllo nell'attività gestita da un cinese è stato fatto nella mattina di oggi, venerdì 2 agosto. La carne, in parte scaduta e in parte conservata male , era dentro un congelatore assieme ad altri alimenti ancora buoni per la preparazione delle pietanze. L'utilizzo della carne avrebbe potuto comportare conseguenze per la salute dei clienti. Il sequestro è stato comunicato alla procura. Il titolare del fast food dovrà pagare una pesante sanzione.



