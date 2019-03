12.03.2019 h 18:26 commenti

Carmignano vuole più sicurezza, il sindaco scrive a Salvini e domani incontro con le forze dell'ordine

I cittadini invitati a partecipare al progetto di "Controllo di vicinato". Prestanti si rivolge al ministro dell'Interno chiedendo più uomini per il controllo del territorio: "Ognuno faccia la sua parte su un tema così delicato"

Obiettivo sulla sicurezza a Carmignano. Domani, giovedì 14 marzo, amministratori, forze dell’ordine e cittadini si confronteranno per capire come difendere il territorio dal rischio di furti e truffe. Intanto il sindaco Edoardo Prestanti ha scritto una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini chiedendo più impegno (e più uomini) per Carmignano.

L'incontro pubblico con le forze dell’ordine è finalizzato ad approfondire il tema della sicurezza di vicinato. L’appuntamento è per domani alle 18 allo Spazio Giovani di Comeana, in piazza Cesare Battisti 17. Saranno presenti il sindaco Edoardo Prestanti insieme ad alcuni assessori; il maggiore Lorenzo Pecorella, comandante della compagnia dei carabinieri di Prato; il luogotenente Davide Murru, comandante della stazione dei carabinieri di Carmignano; il maresciallo maggiore Stefano Massimino, comandante della stazione dei carabinieri di Poggio a Caiano e il comandante della polizia municipale di Carmignano Giuliano Pascucci.

Nella lettera al ministro Salvini Prestanti chiede una maggior attenzione sul fronte della sicurezza: dare mandato agli organismi competenti per sostenere nel territorio comunale di Carmignano un progetto di prevenzione come quello del 'Controllo di vicinato', sistema che deve svilupparsi sotto la cabina di regia della questura; incrementare la dotazione della locale stazione dei carabinieri; maggiori risorse per migliorare e potenziare il sistema di videosorveglianza.

"Da quando sono stato eletto sindaco di Carmignano - scrive Prestanti -, ho incontrato tantissime persone e mi sono adoperato al massimo per cercare di dare sempre risposte concrete ai problemi presentati dai cittadini. Su alcune tematiche però, come la prevenzione dei reati e la lotta alla criminalità, punti focali che stanno a cuore a tutti, un'amministrazione comunale ha le mani legate. Le scelte in materia di sicurezza infatti vengono prese nel suo ministero a Roma, non qui a Carmignano".

"Il 25 giugno del 2018 - continua Prestanti - ho siglato, con gli altri sindaci della Provincia di Prato il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana nel quale si chiedeva di presentare un progetto in cui indicare i punti sensibili dove ritenevamo opportuno installare delle telecamere di videosorveglianza. A Carmignano avevamo già predisposto un importante progetto di videosorveglianza con l'installazione di 32 occhi elettronici. Lavori che stiamo proseguendo: dal suo ministero è arrivato, a fronte di un progetto dell'importo complessivo di 42.817 euro, un finanziamento di 24.242 euro. Risorse importantissime certo, che ci consentiranno di acquistare tre nuove telecamere. Ma non bastano. E così abbiamo deciso di installare due ulteriori occhi elettronici utilizzando risorse comunali interne. Le cose però possono funzionare solo se ognuno fa la sua parte - conclude -. Questo è quanto sto e stiamo facendo per Carmignano, adesso chiedo anche a lei, ministro, di adoperarsi e fare la sua parte per il bene della collettività".