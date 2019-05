06.05.2019 h 12:11 commenti

Carmignano vince il “Lombrico d’Oro”, il premio per l’impegno nella tutela dell’ambiente

La consegna del premio al sindaco Prestanti è avvenuta sabato pomeriggio. Tra i meriti riconosciuti al Comune c'è soprattutto la lotta ai pesticidi per la promozione dell’agricoltura biologica

Un riconoscimento per l’impegno portato avanti nella difesa dell’ambiente e della salute pubblica dei propri cittadini. Il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti ha ricevuto, sabato 4 maggio, il “Lombrico d’Oro”, il premio dedicato ai primi cittadini che si sono distinti per le loro azioni in materia di tutela ambientale. Insieme al sindaco di Carmignano, unico comune del centro Italia, sono stati premiati il sindaco di Trento e il vicesindaco di Occhiobello (Rovigo).

I meriti riconosciuti al comune riguardano soprattutto il progetto “Carmignano 2020. Rigenerazione agricola e tutela ambientale”, che punta a promuovere un’agricoltura biologica e senza veleni e a liberare il territorio dall’uso di pesticidi. Da menzionare anche il lavoro sul fronte della lotta biologica alle zanzare, il regolamento comunale per la gestione del verde (pubblico e privato) e per la sostenibilità ambientale ma anche per il progetto “Angeli dell’ambiente”. Infine per aver imposto già da alcuni anni il divieto assoluto di utilizzare su tutto il territorio erbicidi contenenti glifosate, e per aver aderito alle Città libere da pesticidi.

Il premio, giunto quest’anno alla quarta edizione, è promosso dal coordinamento veronese “Stop Glifosate”, in collaborazione con il Comune di Cavaion Veronese.

“Un riconoscimento importante che conferma quanto la strada intrapresa sia quella giusta. Un’agricoltura libera dai pesticidi è infatti possibile, ma soprattutto necessaria - ha dichiarato il sindaco - È stato un orgoglio poter raccontare il lavoro che quotidianamente facciamo e la ricerca costante verso quei mezzi e quelle conoscenze che rendono l'impatto dell'uomo sulla natura il più sinergico e armonioso possibile. Voglio dedicare e condividere questo premio con tutti i miei concittadini, perché se è vero che da soli si va più veloci, insieme si va lontano”.

Ba.Be.