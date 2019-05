25.05.2019 h 11:34 commenti

Carmignano viaggia indietro nel tempo con la corsa cicloturistica "La Medicea"

Nel weekend di sabato 1 e domenica 2 giugno, torna la manifestazione sportiva con bici e abbigliamento d'epoca. Tre percorsi, una mostra e tanti appuntamenti enogastronomici

Unici due requisiti per partecipare: bici e abbigliamento d’epoca. Sono queste le coordinate della corsa cicloturistica “La Medicea”, giunta ormai alla sua settima edizione. L’appuntamento con il grande evento sportivo rievocativo è per sabato 1 e domenica 2 giugno, con partenza da Carmignano.

Ad impreziosire la manifestazione il 7° Memorial Enzo Coppini e il 2° Trofeo Giuseppe Olmo. Per di più, da cinque anni La Medicea è anche tappa del circuito “Coppa Toscana Vintage”, che riunisce le corse ciclostoriche più rappresentative del panorama regionale, da sempre capaci di attirare appassionati provenienti da tutta Italia.

La corsa vera e propria parte domenica 2 giugno, alle 9, con banchetto mediceo conclusivo alle 12. Nella giornata di sabato 1 giugno, a partire dalle 9, sarà possibile iscriversi alla corsa presso le ex Cantine Niccolini. Per l’occasione sarà aperta anche la mostra-scambio e si potrà visitare l’esposizione di biciclette d’epoca e divise storiche. Alle 16 partirà da piazza Matteotti “L’ora di Olmo”, una prova a tempo non agonistica. Alle 19 sono in programma un aperitivo e una cena alla Tenuta di Artimino. Domenica mattina, dalle 7 alle 8.45, ancora spazio alle iscrizioni presso le ex Cantine Niccolini, dove verranno anche consegnati i pacchi-gara.

La manifestazione si snoda su tre tratte di varia lunghezza, che vanno alla scoperta delle Ville Medicee e dei paesaggi più suggestivi del territorio. Si potrà quindi scegliere tra il percorso della Signoria (36,5 km), il percorso Granducale (53,3 km) e il percorso Il Magnifico (71,7 km).

“Un evento importantissimo a cui teniamo molto, un fiore all’occhiello per il nostro territorio, per riscoprire le sue bellezze e rilanciare il turismo sportivo – ha commentato l’assessore al Turismo del Comune di Carmignano Stella Spinelli - Carmignano è terra di ciclismo, è ricca di storia e di cultura e questa iniziativa è capace di unire e valorizzare tutto ciò: l’amore per lo sport e in particolare il mondo delle biciclette, il benessere, l’arte, l’enogastronomia locale e la bellezza di un territorio unico come il nostro”.

“Tra le novità di quest’anno, abbiamo voluto omaggiare i 500 anni dalla morte del genio del Rinascimento Leonardo Da Vinci facendo una sosta anche a Bacchereto, dove Leonardo ha trascorso parte della sua giovinezza - ha spiegato Federico Bellocci, presidente asd La Medicea - Cambieranno infatti il percorso medio e lungo, che passeranno dal Pinone per poi arrivare a Casa Toia, dimora della nonna di Leonardo, dove sarà allestito un piccolo ristoro”.

“Siamo lieti di partecipare come sponsor a questa settima edizione de La Medicea, un progetto che racchiude tutto ciò che è Artimino e i valori in cui mio nonno, Giuseppe Olmo, credeva molto" – ha sottolineato Annabella Pascale, titolare della Tenuta di Artimino e nipote di Giuseppe Olmo.



