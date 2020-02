27.02.2020 h 18:25 commenti

Carmignano, via agli interventi di potatura. Alcune piante pericolanti saranno abbattute

A settembre verranno invece effettuate nuove piantumazioni per sostituire gli esemplari secchi o malati

Sono iniziate da Seano una serie di opere di manutenzione delle alberature presenti in giardini, strade e aree comunali. Gli interventi, dal costo di 13 mila euro oltre Iva, consistono principalmente nella potatura e pulitura di alcuni alberi e, in alcuni casi, nell'abbattimento delle piante che sono risultate essere, dopo attente verifiche da parte dell’Ufficio tecnico, secche, instabili o malate. Si tratta di lavori resi necessari per garantire prima di tutto una maggior sicurezza per i cittadini, oltre che per tutelare il patrimonio arboreo.

Saranno oltre sessanta le piante interessate dagli interventi, che verranno eseguiti nel Capoluogo e in tutte le frazioni. Le potature riguardano tre lecci in piazza ad Artimino, un cipresso nel giardino dell’ex scuola di Colle, tredici tigli e un cedro atlantica nel giardino della scuola dell’infanzia Contini Bonaccossi di Seano, una cascia nei giardini di via Roma, due tigli nel parcheggio di Santa Caterina, tre platani in viale Parenti, due alberi in piazza Verdi a Bacchereto, cinque gelsi posti rispettivamente in via Bacchelli e via Lisi nella frazione di Seano e quindici alberi in via Leopardi.

Tra gli alberi da abbattere ci sono pini che risultano piegati ed instabili, alberi marci ed altri secchi. Nello specifico verranno abbattuti due cedri atlantica in via Agnoletti; quattro pini rispettivamente nelle aree a verde pubblico di via Mozart, via Levi, via Saba e via Leopardi; due platani in via Macia; due pioppi posti uno nell'area a verde di via Redi e l'altro nello spazio adiacente il Parco Museo Quinto Martini di Seano; un aliantus in via degli Ulivi; quattro gelsi posti in un tratto di strada senza sfondo in via Casorati, vicino l’area a verde; un olmo in via Casorati - via Amendola; un prunus secco nei giardini di via Casorati e un cipresso nell'ex scuola a Colle. Contestualmente a questi interventi l'amministrazione comunale sta programmando delle nuove piantumazioni, che verranno effettuate nel mese di settembre. È inoltre in corso l’affidamento a un agronomo per la valutazione dello stato di salute di tutti i platani presenti in viale Parenti a Carmignano.