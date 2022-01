03.01.2022 h 12:50 commenti

Carmignano, smottamento su via Arrendevole: disposto il senso unico alternato

Il tratto interessato è quello che, salendo dall’incrocio con via San Martino, anticipa la doppia esse che porta al bivio col centro di Artimino

Problemi di viabilità in via Arrendevole a Carmignano., La strada è stata transennata con senso unico alternato nel tratto che, salendo dall’incrocio con via San Martino, anticipa la doppia esse che porta al bivio col centro di Artimino. Un provvedimento dovuto all’emergenza provocata dallo smottamento della carreggiata causato dalle forti piogge.

“Grazie alla collaborazione fra la nostra polizia municipale, i nostri operai e la protezione civile siamo arrivati in tempo a monitorare lo stato delle cose e ad arginare la frana – spiega il sindaco, Edoardo Prestanti -. Era da giorni che monitoravamo la strada rafforzandola con azioni puntuali, ma l’ultimo giorno dell’anno è stato necessario chiudere il tratto e deviare il corso dell’acqua piovana con fossette apposite per contenere il danno. Chiaramente i nostri uffici stanno già intavolando l’intervento che andrà a risanare definitivamente la strada”.

Sono già stati contattati, infatti, i referenti dell’Artimino Spa, proprietari del terreno, con i quali il Comune collaborerà per risolvere il problema nel minor tempo possibile.