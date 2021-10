01.10.2021 h 11:44 commenti

Carmignano sceglie il nuovo sindaco, ecco i programmi dei tre candidati

Domenica e lunedì saranno 11.277 gli elettori chiamati alle urne. In lizza, oltre al sindaco uscente Edoardo Prestanti, ci sono Angela Castiello e Belinda Guazzini. Le loro idee e i progetti dalla mobilità alle tasse locali passando per la valorizzazione del paesaggio

Angela Castiello. Centrodestra per Carmignano

I suoi progetti per migliorare mobilità e viabilità. “Incontreremo il nuovo gestore, Autolinee toscane per potenziare i servizi di linea, oggi scarsi. Voglio pedonalizzare piazza del Comune che oggi viene usata dall’autobus per fare manovra. Per questo abbiamo pensato di creare una rotatoria a Santa Cristina in modo che i bus abbiano uno spazio adeguato per invertire il senso e allo stesso tempo per guadagnare qualche fermata in più nel tratto tra il centro e questo abitato. Per le frazioni lavoreremo su strade alternative e prolungamenti per scaricare dal traffico strade in difficoltà e pericolose come via Baccheretana a Seano e il centro di Comeana. Per la Serra penso a nuovi parcheggi e a creare lo spazio per una pedonalizzazione parziale in modo da valorizzare i negozi presenti. Ad Artimino è necessario un parcheggio per la pieve di San Leonardo”. Tributi locali. Come abbassare la pressione fiscale su cittadini e imprese. “Abbattimento del 50% dell’aliquota Imu che è tra le più alte della zona. Taglio del 90% della Cosap e sulla Tari l’introduzione del coefficiente familiare per i privati e più controlli nelle aziende in modo da stanare i soliti furbi”. Promozione dei prodotti e delle bellezze del territorio. “E’ l’amministrazione comunale e non le singole aziende, che deve farsi carico della promozione del Marchio Carmignano. Per questo individuerò tra i dipendenti un responsabile fiere che parteciperà a tutti gli eventi nazionali e internazionali. Credo poi nell’apertura dello spazio interamente dedicati ai prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato. Sarà fatto un elenco di guide turistiche. Organizzeremo eventi per attirare visitatori quali il Festival etrusco e la fiera della ceramica in omaggio alle maioliche di Bacchereto. Un discorso a parte merita il fico, prodotto principe di Carmignano. Ci batteremo perché ottenga la certificazione Dop. Già la prossima settimana è previsto un incontro a Roma dell’associazione dei produttori per raggiungere questo obiettivo”. Chi è il suo avversario. “Non è una persona fisica, ma bensì la povertà culturale. Carmignano ha alte potenzialità ma manca la conoscenza”.

Belinda Guazzini. Senso civico.

I suoi progetti per migliorare mobilità e viabilità. “Creare con i fondi europei una navetta verde per itinerari turistici prestabiliti. In questo dovremo essere Comune pilota. Per migliorare il collegamento tra le frazioni, anche con l’aiuto di autotrasportatori, penso a piccoli bus e a parcheggio scambiatori. Ovviamente ci sarà da ridiscutere il servizio sedendosi al tavolo regionale con il nuovo gestore. Per la viabilità ritengo prioritario alleggerire il carico su via Baccheretana a Seano e sul centro di Carmignano, ma in questo caso l’obiettivo è di medio e lungo periodo perché implica scelte urbanistiche importanti”. Tributi locali. Come abbassare la pressione fiscale su cittadini e imprese. “Dopo una verifica sulla situazione economica e finanziaria dell’ente, valutare l’annullamento della Cosap per alcuni periodi dell’anno. Sulla Tari per le aziende penso a una rimodulazione della tariffa in base ai rifiuti effettivamente prodotti e in generale a una valorizzazione maggiore delle quantità che possono essere riciclate”. Promozione dei prodotti e delle bellezze del territorio. “Vogliamo caratterizzare i borghi, ad esempio con delle installazioni artistiche, e collegarli, come ho detto prima con una navetta verde in chiave turistica. A differenza di Castiello non credo nel negozio di prodotti di Carmignano perché limita il movimento dei turisti sul territorio. Preferisco aiutare i visitatori a fare un giro tra le nostre magnifiche realtà produttive, agricole e non.” Chi è il suo avversario. “E’ l’astensionismo. La nostra proposta è alternativa ai vecchi schemi. Quindi è importante che venga a votare chi 5 anni fa è rimasto a casa perché non convinto da quell’offerta. Noi siamo un’alternativa credibile”

Edoardo Prestanti. Idee per Carmignano.

I suoi progetti per migliorare mobilità e viabilità. “Priorità alla mobilità scolastica per aiutare i nostri ragazzi ad andare e tornare prima dalle scuole. Per questo chiederemo un tavolo con il nuovo gestore con cui studiare nuove modalità, più veloci e funzionali. Discuseremo anche di come ripensare il pronto bus. Crediamo nella mobilità sostenibile per cui potenzieremo ancora la rete delle piste ciclabili e pedonali. In questi cinque anni abbiamo realizzato tanti parcheggi, ne faremo altri. Per la viabilità è previsto un piano per potenziare la sicurezza stradale con tutta una serie di accorgimenti e strumenti. In più sono previsti percorsi alternativi per le strade più trafficate, aree pedonali e zone 30 per la sicurezza dei pedoni e maggiore vivibilità degli spazi”. Tributi locali. Come abbassare la pressione fiscale su cittadini e imprese. "In cinque anni non abbiamo mai alzato tasse e tariffe mantenendo le più basse di tutto il comprensorio. Chi parla di abbassamento di tasse parla senza senza cognizione di causa, non conoscendo il funzionamento della macchina comunale o la struttura della tassa in se. Su Tari e Imu il Comune decide solo su una piccola parte che noi abbiamo tenuto al minimo. Quindi chi dice che abbasserà le tasse, sta mentendo". Promozione dei prodotti e delle bellezze del territorio. “L’idea è di continuare a puntare sul turismo lento. Vogliamo aumentare gli investimenti sui sentieri tematici: etrusco, mediceo in primis ma anche, a breve, le vie dell’acqua che ci permetterà di connettere il nostro territorio con la storia del novecento attraverso grandi personaggi che ne sono stati protagonisti. Vogliamo potenziare la visibilità della vetrina dei prodotti tipici che c’è già ed è dentro l’ufficio informazioni turistiche nella piazza principale di Carmignano”. Chi è il suo avversario. “Non dobbiamo guardare agli avversari ma a noi stessi. Veniamo da cinque anni di governo. Analizziamo quanto fatto e quanto potevamo fare e partiamo da qui per migliorarci. Non guardiamo agli altri programmi che non hanno idea di governo ma a quanto possiamo ancora dare per il territorio seguendo la nostra visione”

Domenica e lunedì, 3 e 4 ottobre, 11.277 elettori saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco di Carmignano, unico comune della provincia coinvolto in questa tornata elettorale. Tre i candidati: il sindaco uscente, Edoardo Prestanti del Pd, a capo di una colazione di sinistra, l’ex presidente del Consiglio comunale Belinda Guazzini che guida una lista civica con l’appoggio esterno di Italia Viva, Azione e + Europa, e la presidente del Comitato provinciale Area pratese Angela Castiello chiamata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia a rappresentarli in questa competizione elettorale.Abbiamo rivolto loro quattro domande, le stesse per tutti. Ecco le risposte nell’ordine dato dal sorteggio elettorale.