Carmignano, rimosse due auto abbandonate nella zona industriale di Ficarello

I mezzi si trovavano in strada da mesi ormai ed erano diventati causa di degrado urbano. L'intervento effettuato dalla polizia municipale

La polizia municipale di Carmignano ha rimosso due auto che da alcuni mesi erano abbandonate nella zona industriale di Ficarello.

Si tratta di una delle operazioni portate avanti dagli agenti comunali volte alla tutela del territorio sotto il profilo ambientale. Accanto alla quotidiana attività degli agenti che in questi mesi li sta vedendo impegnati in prima linea per assicurare il rispetto delle normative volte al contrasto del covid-19, proseguono tutte le consuete operazioni di tutela del territorio.

Fra queste, anche i controlli dal punto di vista ambientale e di pubblico decoro. La rimozione di queste due automobili, abbandonate da mesi, erano causa di degrado urbano e sono quindi state rimosse dalla strada in cui erano state abbandonate.

"Voglio ringraziare i nostri agenti della polizia municipale - afferma il sindaco Prestanti - per il loro impegno costante nella cura del nostro territorio. Il contrasto al degrado urbano è un tassello fondamentale per la cura del nostro territorio. Non è banale avere un occhio attento anche a queste situazioni in un periodo come quello che stiamo vivendo, con un organico ridotto ed un impegno richiesto agli agenti incrementato dalle attività legate alla prevenzione del contagio da covid. Per questo, un plauso doppio e meritato a tutta la nostra polizia municipale".



