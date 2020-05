02.05.2020 h 18:30 commenti

Carmignano riapre parchi, giardini, cimiteri, aree di sgambatura, piste ciclabili, argini e sentieri

Il sindaco raccomanda il massimo senso di responsabilità e il rispetto delle regole: mascherine, ingressi contingentati, distanziamento sociale, permanenza limitata. Previsti i controlli da parte della polizia municipale e della protezione civile. Per alcune aree apertura rinviata

Lunedì 4 maggio riapriranno alcuni parchi, giardini pubblici, aree verdi e i cimiteri comunali a Carmignano. Non tutte le aree pubbliche saranno però accessibili: il sindaco Edoardo Prestanti ha infatti firmato un’ordinanza che prevede una riapertura graduale dei vari spazi. Le aree gioco per bambini con attrezzature ludiche e i campi da calcetto, per esempio, resteranno chiusi. Nelle aree che verranno riaperte ci saranno controlli da parte della Municipale e delle forze dell’ordine con l’eventuale ausilio delle associazioni di protezione civile. "Raccomando a tutti di avere il massimo della responsabilità e del senso civico - ha detto il sindaco Edoardo Prestanti - per contenere la diffusione del virus è fondamentale rispettare scrupolosamente le regole, non dobbiamo e non possiamo abbassare la guardia proprio ora”. Queste disposizioni avranno validità dal 4 al 31 maggio.Riapriranno al pubblico dalle 8 alle 20 le seguenti aree pubbliche: a Seano la Pista Rossa e il Parco museo Quinto Martini; a Bacchereto l’ex cava; a Carmignano i giardini di via Redi; a Montalbiolo il giardino degli Ulivi; a Comeana il Parco della Fontina, il giardino di via Leopardi e quello di via Beethoven; a La Serra il giardino “Paolo Nobile”; il giardino piazza di Santa Cristina a Mezzana; Il Calvario ad Artimino; Giardino via Pineta, parcheggio Poggio alla Malva; il giardino di via Isola a Colle e il giardino di via La Nave a Camaioni. Per tutelare la salute pubblica e privata, dovranno essere rispettate alcune precise norme: l’accesso in questi spazi dovrà avvenire possibilmente con mascherina e con il rispetto della distanza interpersonale; i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto, che curerà la loro attività ed il rispetto delle distanze. Nei parchi è consentito passeggiare, usare la bicicletta, fare attività fisica, motoria e ginnica, mentre sono vietate le attività sportive e ludiche che prevedono contatti e non rispettano le distanze di sicurezza. Non sono ammessi assembramenti e sono vietate attività o manifestazioni di gruppi o associazioni. Per consentire la fruizione di queste aree al maggior numero possibile di persone ed evitare assembramenti, la permanenza al loro interno non dovrà superare le due ore consecutive al giorno.Il sindaco ha predisposto la riapertura al pubblico di tutti i tratti di pista ciclabile, le aree sgambatura cani, gli argini e i sentieri.Prevista da lunedì 4 maggio l’apertura dei cimiteri comunali secondo l’orario settimanale e giornaliero consueto, nel rispetto delle seguenti norme comportamentali: non creare assembramenti; essere muniti di dispositivi di sicurezza individuali quali mascherine e guanti; mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,8 metri tra le persone; presenza di non più di 15 persone per volta con permanenza massima di un’ora circa. Gli operatori cimiteriali e le associazioni di protezione civile vigileranno sul rispetto delle disposizioni.