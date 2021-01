27.01.2021 h 14:30 commenti

Carmignano, programmati per il prossimo anno i lavori di consolidamento del ponte sull'Ombrone

Affidati alla Provincia prevedono la messa in sicurezza del tratto della Sp9 che collega il territorio pratese con quello fiorentino. Saranno realizzati con 300mila euro finanziati con fondi statali

Saranno programmati nell’estate 2022 i lavori di messa in sicurezza del ponte sull’Ombrone sulla strada provinciale 9 di Comeana, al confine tra la provincia di Prato e quella di Firenze.

L’intervento, voluto dalla Provincia, garantirà la viabilità in piena sicurezza del tratto, percorso giornalmente da molti abitanti del comune di Carmignano per recarsi a Signa anche per via della vicina stazione ferroviaria di cui il ponte rappresenta la principale via di transito.

La struttura rientra tra quelle inserite dalla Provincia di Prato nel monitoraggio voluto dalla Regione Toscana, a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova per individuare un criterio di valutazione della vulnerabilità dei ponti. I monitoraggi sono stati affidati ad un team di esperti a cui partecipa anche l’università di Pisa e di Firenze.

“Il progetto sarà portato avanti dai tecnici e dagli ingegneri della Provincia di Prato che già hanno concluso l’indagine preliminare - spiega il presidente della Provincia Francesco Puggelli – ora si procederà con l'iter di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, che avverranno nel’ estate 2022 quando l’Ombrone è in secca. Il collaudo è previsto entro la fine del 2023.”

Nel dettaglio l'intervento, il cui costo complessivo è di 300mila euro di fondi statali, è finalizzato a migliorare le condizioni di durabilità dell'infrastruttura, provvedendo al risanamento del cemento armato mirato al rinforzo delle travi e della soletta, al consolidamento della fondazione della pila e al ripristino del sistema di raccolta delle acque piovane

“Questo è un intervento importante per Carmignano - precisa il sindaco Edoardo Prestanti - in linea con la cura e l’attenzione dedicata alla sicurezza e bellezza del nostro territorio che continua ad essere una priorità nei progetti portati avanti dalla nostra amministrazione come dalla Provincia. Ma in questo caso la riqualificazione ha al centro anche la sicurezza dei concittadini che percorrono questo tratto per recarsi al luogo di lavoro e di studio, l'intervento previsto su questa infrastruttura assume quindi un valore ancora più grande”.

Terminato il cantiere l’amministrazione comunale procederà a riasfaltare il tratto di Sp9 che si trova sul suo territorio.

