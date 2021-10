19.10.2021 h 20:27 commenti

Carmignano, Prestanti pronto ad annunciare la giunta. Ecco i nomi dei papabili assessori

La nuova squadra sarà composta da tre uomini e due donne. Rispetto alla giunta uscente risulta una sola conferma

Ultime febbrili ore per formare la nuova giunta di Carmignano che aiuterà il rieletto sindaco Edoardo Prestanti nel governo del territorio per i prossimi cinque anni. Manca davvero poco all'ufficializzazione della squadra che sarà composta da tre uomini e due donne. Secondo quanto emerso, l'unico assessore della precedente giunta ad essere confermato sarà il vicesindaco Federico Migaldi, nominato subito dopo la vittoria alle urne per sostituire il primo cittadino che era ancora ricoverato in ospedale per un malore registrato pochi giorni prima.

Secondo quanto risulta a Notizie di Prato, gli altri quattro nomi sono tutti nuovi e alla prima esperienza in una giunta, sebbene con un passato più o meno recente da consiglieri. Si tratterebbe di Dario Di Giacomo, 33 anni, informatico, di Jacopo Palloni, 35 anni, personal trainer, della più votata in assoluto, Chiara Fratoni, 43 anni, impiegata in un centro analisi mediche e di Cristina Monni, 45 anni, unico nome esterno, ossia fuori dalla lista elettorale, nonchè consigliere di maggioranza uscente.

Stefano Ceccarelli a parte che si è dichiarato non disponibile a continuare per impegni personali, non sono state confermate Tamara Cecconi e Stella Spinelli, la prima rieletta, la seconda non candidata. Spinelli però, starà comunque accanto al sindaco Prestanti con un ruolo diverso, probabilmente quello di portavoce. Cecconi invece sarà consigliere comunale. Nella scelta di non confermarla ha pesato un numero di preferenze al di sotto delle aspettative, seppur più alto di cinque anni fa.

Criterio che però non è stato usato per la scelta del capogruppo, ruolo che spetterà alla presidente del Consiglio comunale uscente, Chiara Lorenzini, 25 anni, prima dei non eletti entrata in Consiglio grazie alle dimissioni di Migaldi nominato in giunta. Il ruolo del presidente invece va a Viola Rossi, 49 anni, insegnante di scienze motorie, la seconda più votata di questa tornata elettorale.

Questo il quadro che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Un quadro che stavolta rispetta perfettamente le quota rosa. Contando anche il sindaco, i ruoli sono stati divisi a metà tra maschi e femmine. La nomina in giunta dei tre eletti (Migaldi come detto è già stato nominato e quindi ha già lasciato il suo posto da consigliere), entreranno in Consiglio Patrizia Picchi, Vincenzo Soricillo e Maria Luisa Vannucchi.

(e.b.)