08.08.2019 h 11:35 commenti

Carmignano, per chi spreca l'acqua potabile in arrivo sanzioni fino a 500 euro

Lo prevede l'ordinanza emessa dal sindaco Edoardo Prestanti e valida fino al prossimo 30 settembre

Occhio a non sprecare l'acqua potabile nel periodo estivo a Carmignano. Per i trasgressori sono in arrivo sanzioni che possono ammontare fino a 500 euro. E' quanto previsto dall'ordinanza emessa dal sindaco Edoardo Prestanti con lo scopo di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni e dell’incremento dei consumi per attività turistiche, irrigue e altro.

Fino al 30 settembre prossimo è quindi vietato su tutto il territorio comunale l'uso di acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico domestici. I trasgressori dell'ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa che va da 100 a 500 euro.

“L'acqua è un bene comune e va usata con parsimonia, proprio in un momento in cui è più frazionata - ha precisato il sindaco -. Abbiamo quindi anche quest'anno emanato un'ordinanza per vietarne l'uso improprio".