28.11.2022 h 10:33 commenti

Carmignano location ideale per sposarsi, nasce un sito con tutte le info per le future coppie

Da gennaio sono già 90 i matrimoni celebrati nel comune. L'amministrazione ha deciso di dare vita ad una vetrina online che funzioni anche come promozione di un territorio pieno di bellezze artistiche a naturalistiche

Il Comune di Carmignano si conferma territorio di matrimoni e rilancia il suo impegno nel rendere il giorno delle nozze il più bello della vita. Nasce infatti il nuovo sito tematico, un modo dove accentrare tutte le informazioni legate al rito che serva quale vetrina virtuale delle sedi esterne alla casa comunale convenzionate per la celebrazione del matrimonio civile.Forte dei suoi novanta matrimoni celebrati nel solo 2022, l’amministrazione comunale ha scelto di investire attenzione e cura a questa mission, creando un contenitore ad hoc che funzioni anche come promozione di un territorio pieno di bellezze artistiche a naturalistiche tutte da scoprire.Sì perché il portale non solo è pensato per rendere semplice e immediato scegliere la location, per conoscere in tempo reale le date disponibili per la celebrazione, e per simulare i costi dovuti all'ente, ma propone anche una parte di informazioni turistiche, per allietare gli invitati e suggerire loro come trascorrere magiche ore visitando il territorio carmignanese. C’è anche una sezione che aiuta chi sceglie il matrimonio religioso, con una galleria fotografica delle pievi e delle chiese e le relative informazioni storiche sulla struttura e pratiche su numeri del parroco e orari.Insomma, nasce un contenitore completo pensato con passione e professionalità, voluto dall’assessore Cristina Monni e dal suo ufficio che da anni accompagna con cura i promessi sposi nei meandri delle procedure burocratiche.Il sito è inoltre fruibile anche da cellulare ed è multilingue, essendo il nostro Comune teatro di numerosi matrimoni di coppie di molteplici nazionalità.