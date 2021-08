30.08.2021 h 14:58 commenti

Carmignano, lite in Comune tra sindaco e candidata del centrodestra: arrivano i carabinieri

In un tour per monitorare le barriere architettoniche del territorio, Angela Castiello ha scoperto un montascale non funzionante: "Prima vengono i cittadini fragili, poi il resto". La replica di Prestanti: "Mi addolora veder strumentalizzato questo tema"

Prime scintille nella campagna elettorale per scegliere il nuovo sindaco di Carmignano. Questa mattina, 30 agosto, so è registrato il primo scontro diretto non organizzato tra i candidati del centrosinistra e del centrodestra, rispettivamente il sindaco uscente Edoardo Prestanti e Angela Castiello. Per riportare la calma è stato necessario far intervenire i carabinieri della locale stazione. Tutto è nato per un montascale non funzionante.

Castiello, infatti, ha organizzato per oggi un tour per effettuare un censimento sulle barriere architettoniche ancora presenti sul territorio. Al suo fianco, in questa impresa, Marco Becattini di Firenze, coordinatore regionale di Forza Italia per il dipartimento di disabilità, costretto su una sedia a rotelle dalla nascita.

"Giunti al municipio - racconta Castiello - siamo stati fatti entrare dagli impiegati e poi accolti dall'assessore Stella Spinelli che ci ha mostrato dove era l'ascensore di cui abbiamo verificato l'adeguatezza". Il problema è nato poi quando è stato verificato il non funzionamento di un montascale, l'unico modo per un diversamente abile per accedere al piano mezzano. "Non solo non funziona ma la portata non è neanche consona alle nuove normative. - chiosa Castiello - A quel punto è arrivato come una furia il sindaco sostenendo che non avremmo dovuto essere lì perché è necessario l'appuntamento. Ho ribattuto che nessuno ci ha bloccato all'entrata e che anzi il suo assessore ci ha accolto. Ciò che conta, poi, è che il montascale non funziona e che quindi chi è in difficoltà, anziché avere la priorità su tutto, viene ritenuto di serie B. Se sarò eletta sindaco la prima cosa che farò è fare un monitoraggio su chi davvero ha bisogno, con l'aiuto della Caritas e degli enti preposti, per poi fornire tutti gli strumenti per vivere dignitosamente. L'amministrazione comunale deve essere come una mamma che deve pensare a tutti i suoi figli ma partendo da chi è più fragile". Becattini ci tiene a precisare che il montascale non è l'unico problema: "L'entrata per i disabili è separata dall'altra quando invece dovrebbero coincidere. Si chiama discriminazione. Sinceramente mi ha dato noia perchè dovremmo essere tutti uguali".

Contattato da Notizie di Prato, il sindaco Prestanti si dice molto deluso: "Strumentalizzare temi così è per un dolore immane. Non sono abituato a fare campagna elettorale così. Da me non ci saranno mai colpi bassi. Faccio notare a Castiello che esiste un protocollo antiCovid che prevede l'ingresso in municipio solo su appuntamento anche per una questione di tracciamento. E' scritto ovunque e la prima a rispettare le regole del Comune dovrebbe essere lei che si candida ad amministrarlo. Dopo di che è stata fatta entrare perché non si butta fuori nessuno. Quanto al montascale provvederemo a segnalare il suo non funzionamento. Abbiamo una ditta specializzata che ogni anno effettua i controlli per la certificazione".

A dar man forte a Castiello l'onorevole di Forza Italia, Erica Mazzetti: "Sorvolo sul fatto di dover prendere un appuntamento per effettuare il sopralluogo, dico solo che, se questa è stata la reazione, i nostri hanno trovato un tasto dolente. E se così è nel Comune chissà quanti ce ne saranno ancora! L’abbattimento delle barriere architettoniche, tassello essenziale di una società pienamente inclusiva, dev'essere un punto imprescindibile per tutti ma siamo sicuri che per Angela lo sarà”.