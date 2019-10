01.10.2019 h 14:35 commenti

Carmignano, la presidente del Consiglio comunale lascia Pd e incarico: "Mai coinvolta e accettata"

Belinda Guazzini ha comunicato la sua decisione in apertura del Consiglio comunale di ieri sera. Resta in maggioranza come consigliere indipendente

Belinda Guazzini si è dimessa da presidente del Consiglio comunale di Carmignano. Lo ha comunicato lei stessa a tutta l'assemblea ieri, 30 settembre, in apertura di seduta. La ragione è legata alla sua uscita dal Partito democratico. Resterà in maggioranza come indipendente proprio come vi era entrata nel 2016.

Renziana di ferro, è probabile che a breve aderirà al nuovo movimento politico dell'ex premier, Italia Viva, ma non è questo il fattore che ha determinato le sue dimissioni. Nella comunicazione letta ieri in Consiglio e inviata ai segretari comunale, provinciale e regionale del Pd, Guazzini lamenta una sorta di mancato coinvolgimento da parte della maggioranza nonostante il ruolo ricoperto. Forse - ma questo la lettera non lo specifica - proprio per la sua spiccata fede renziana che non ha mai fatto molto presa nella giunta carmignanese. Un rapporto mai decollato e percepito come diffidenza e distacco che ha indotto Guazzini a lasciare sia i Democratici che lo scranno più alto del Consiglio comunale in piena coerenza con se stessa. La parola che più utilizza in quella comunicazione è infatti, "rispetto".

"Rispetto per se stessi; rispetto per gli altri e rispetto per le proprie azioni. Il Partito democratico non mi rappresenta più, ormai da un po' di tempo ed a livello locale non mi ha mai veramente inclusa, accettata. Lo devo a me stessa. - ha chiosato Guazzini - Ho creduto davvero nell'opportunità di poter contribuire al progetto a cui ho aderito. Purtroppo però, strada facendo, qualcosa non è andato come avevo sperato, non sono stata messa in condizioni di partecipare attivamente e da un po' di tempo mi sento limitata nelle prerogative del mio ruolo di presidente, tanto da percepire nei miei confronti una mancanza di rispetto sia dal punto di vista istituzionale sia da quello umano e personale. Ho riflettuto molto prima di prendere questa decisione che mi costa moltissimo. Resto nel gruppo di maggioranza. Voterò ciò che è compreso nel programma al quale ho aderito nel 2016 e valuterò volta per volta come votare gli altri provvedimenti".

In attesa dell'elezione del nuovo presidente, i lavori dell'assemblea saranno guidati dalla vicepresidente Chiara Lorenzini, che tra l'altro è in corsa per la "promozione".

Il sindaco Edoardo Prestanti evita di scendere sul piano delle polemiche ma in un comunicato ufficiale, oltre a ringraziare Guazzini per il lavoro svolto, le ricorda che è stata eletta in questa maggioranza: "A nome mio, della giunta e della maggioranza, auguriamo che anche in questa posizione da consigliera comunale Guazzini possa continuare a dare il suo contributo per concretizzare il programma elettorale con cui siamo stati eletti, coscienti che il rispetto degli elettori che ci hanno votati è la base della democrazia. Non è nostra intenzione entrare in questioni partitiche, la discussione deve adesso essere legata esclusivamente al bene comune del nostro territorio”.

Sulle dimissioni di Guazzini interviene anche il consigliere comunale Fabrizio Pratesi di Demos: "Ribadiamo ancora una volta tutta la vicinanza, la stima e l’apprezzamento per il lavoro svolto da Guazzini in questi anni. - afferma Pratesi - Preoccupato per l’evolversi della situazione, rimarrò vigile sullo svilupparsi della situazione riservandosi di valutare eventuali azioni nel prossimo futuro".

E.B.