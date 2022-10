04.10.2022 h 15:38 commenti

Carmignano, il ritorno del San Michele fa felice il rione Bianco

Per la Torre vittoria sia nel teatro di strada sia nel palio dei ciuchi, a pari merito con il Celeste. Il verdetto a notte fonda ha chiuso l'edizione del ritorno alla normalità dopo la pandemia

Si tinge di bianco l’edizione 2022 della festa di San Michele a Carmignano, che segna il ritorno della manifestazione dopo due anni di stop per la pandemia. È infatti il rione Bianco, rione della Torre, il vincitore sia del Teatro in strada che del Palio dei ciuchi, successo quest’ultimo condiviso con il rione Celeste, che conquista il primo posto a pari merito nella corsa. Il verdetto è arrivato stanotte, quando in piazza Vittorio Emanuele II erano quasi le 3 – orario che segna un record di attesa –, dopo l’ultimo dei tre appuntamenti della manifestazione, tenutosi ieri sera dopo lo slittamento della data di giovedì scorso a causa del maltempo (la festa si sarebbe dovuta concludere infatti domenica pomeriggio).

"La festa è finalmente tornata ai carmignanesi e di questo siamo orgogliosi e felici – afferma il presidente del Comitato organizzatore per i festeggiamenti del San Michele Gianni Nicolosi –. Abbiamo lavorato al massimo delle nostre possibilità, con determinazione, e lo sforzo è stato ripagato dalla gioia sui volti di chi ha partecipato alla festa. I rioni hanno portato in piazza quattro sfilate dalla qualità artistica altissima, un vero e proprio miracolo se si pensa che si tratta di persone non professioniste. Grazie ai rionali, ai volontari e a tutti coloro che ci hanno affiancato e sostenuto. Arrivederci alle prossime edizioni, con l’obiettivo di migliorarci sempre".

"Il ritorno del San Michele dopo due anni di assenza è stato un grande successo di pubblico e di spettacolo, con quattro sfilate magnifiche che hanno coinvolto tantissime persone, dando grande qualità e lustro all’evento: una ripartenza in grande stile – ha commentato il sindaco Edoardo Prestanti. – Complimenti ai vincitori, anche se, come sempre, a vincere grazie a questa festa è tutta la nostra comunità".

Era dal 2013 che i bianchi non trionfavano nelle sfilate e anche allora fecero “cappotto”, con una doppia vittoria nelle due sfide, mentre nel 2019, ultima edizione della festa svolta prima della pausa forzata per l’emergenza Covid, si erano portati a casa il palio.

"I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine – commenta la vittoria il caporione Bianco Gabriele Bellini –. Siamo partiti quest’anno con un nuovo consiglio, una nuova organizzazione e abbiamo ingaggiato un nuovo regista: lui ci ha dato l’idea e noi l’abbiamo seguita e portata fino in fondo. E ci ha portato a vincere. Grazie a tutti". Bellini ha alzato in piazza il trofeo del San Michele 2022: una statuetta raffigurante l’arcangelo patrono del paese offerta dalla Pro Loco di Carmignano.

A decretare la vittoria dei bianchi la giuria dei 15 esperti del mondo dello spettacolo che, cinque per ogni giornata della festa, hanno assistito alle rappresentazioni: 54 i punti che hanno assegnato al rione Bianco. “Esecuzione impeccabile, costumi sgargianti, buona sincronia – si legge nel giudizio di uno dei membri della giuria –. Narrazione intrisa di poesia, carri perfettamente congegnati, ottima drammatizzazione e coreografia: nel complesso uno spettacolo di altissimo livello”.

Secondo classificato, con 48 punti, il rione Giallo. Terzo il rione Verde, mentre piazzarsi in quarta posizione è il rione Celeste, con 22 punti. Emozionante anche la sfida del Palio dei ciuchi del San Michele 2022. Come dicevamo, a vincere sono stati a pari merito il rione Celeste e il rione Bianco, che nelle tre manche della gara hanno portato a casa entrambi 7 punti. Un riconoscimento quest’anno è andato anche allo storico speaker della manifestazione Stefano Fatighenti: con questa edizione sono infatti 40 anni che la sua voce inconfondibile accompagna la festa. Il Comitato organizzatore, nel ringraziarlo, ha voluto per questo premiarlo con una targa.