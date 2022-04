12.04.2022 h 17:51 commenti

Carmignano, il Comune mette a bando la gestione del chiosco all'Antica Rocca

Dovrà essere garantita l'apertura quantomeno nei finesettimana di giugno, luglio e settembre e la promozione dei prodotti tipici locali

Un bando per concedere in gestione il chiosco dell’Antica Rocca e assicurare un servizio che renda quello spazio perfetto per trascorrere ore in compagnia in uno scenario mozzafiato. È questa la ragione della manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune di Carmignano e che scadrà il 19 aprile, pensata in funzione di una procedura che dovrà portare all’affidamento del contratto di gestione con procedura negoziata. Soltanto chi parteciperà alla manifestazione d’interesse potrà poi provarci.

La proposta che imprenditori, società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese, associazioni riconosciute e non, fondazioni, raggruppamento di due o più associazioni dovranno redigere dovrà includere la garanzia di apertura quantomeno nei finesettimana di giugno, luglio e settembre e la promozione dei prodotti tipici locali. Dovrà inoltre assicurare la copertura degli eventi ideati dal Comune e pensare a un programma culturale da concordare con l’amministrazione.

“A ispirare il bando – spiega l’assessore alla Cultura, Cristina Monni - è stata la voglia di promuovere e sviluppare al meglio tutta l’area dell’antica Rocca che non può prescindere dall’apertura di un punto di ristoro per i cittadini che sia anche promozione di prodotti tipici locali. Non solo: quello sarà presidio di diffusione di cultura del territorio, perché i turisti potranno trovarci oltre anche opuscoli e depliant informativi sulla nostra bella Carmignano”.

Al fine di mantenere l'equilibrio gestionale, l’amministrazione riconoscerà un corrispettivo di 4mila euro per tutta la durata della concessione. Metà della cifra pattuita sarà corrisposta anticipatamente e dietro emissione di fattura a copertura parziale dei costi d’avvio dell’attività. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito del Comune.



