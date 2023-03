17.03.2023 h 13:06 commenti

Carmignano, il centro cottura de La Serra chiuso dopo ispezione Nas. I pasti arrivano da Calenzano

I controlli effettuati anche dall'Asl non hanno evidenziato gravi criticità ma solo la necessità di piccoli interventi alla struttura. Il sindaco: "Stiamo pensando all'idea di trasformare la struttura in un Centro di eccellenza sul cibo"

Da lunedì scorso 13 marzo i bambini delle scuole di Carmignano stanno ricevendo i pasti direttamente dal centro cottura centrale di Calenzano di Qualità e Servizi e non più dalla sede distaccata a La Serra. Una decisione presa di comune accordo dall'amministrazione comunale e dalla società che gestisce le mense dopo l'ispezione dei Nas e dell'Asl che ha evidenziato alcuni piccoli rilievi di natura strutturale nell'edificio de La Serra dando prescrizioni da ottemperare nl termine di 60 giorni.

Il controllo dei Nas rientra in una più vasta operazione che ha interessato tutta Italia. Come viene spiegato i rilievi non riguardano né l'igiene né lo stato di conservazione del cibo ma solo la struttura che è piuttosto vetusta e necessità di interventi di manutenzione. L'occasione, però, potrebbe essere sfruttata dal Comune per portare avanti un progetto che punta a trasformare l'immobile in qualcosa di più di un semplice mensa scolastica.

“Abbiamo condiviso l’idea dell'azienda – spiega il sindaco Edoardo Prestanti - di cominciare a sistemare le cose spostando in via provvisoria la produzione dei pasti alla cucina centrale di Calenzano, assicurando comunque puntualità e qualità del servizio. Gli interventi di ristrutturazione di cui necessita la cucina a causa dell’usura del tempo ci permetteranno di approfittare dell’occasione per agire anche sugli impianti e sul fabbricato in modo da concretizzare un progetto che abbiamo studiato con Qualità e Servizi, ossia quello di trasformare la mensa della Serra in un luogo aperto, visitabile , capace di ospitare scuole e cittadini in attività di laboratorio e informazione, e degustazione legati al cibo. Non solo un buon centro cottura dunque, ma un Centro di eccellenza sul cibo di un Comune come il nostro e di una azienda come Qualità e servizi abituati a curare la salute e la qualità della vita dei cittadini e la tutela del territorio”.

Da parte sua Filippo Fossati, amministratore unico di Qualità e Servizi, la società partecipata che gestisce i pasti per le scuole dell’Istituto Comprensivo carmignanese, spiega così l'intervento del Nas: “Le visite che monitorano la salute pubblica e la sicurezza dei prodotti alimentari nelle mense di Qualità e Servizi - dice - hanno solo confermato la correttezza e la qualità del nostro processo di produzione dei pasti e il rispetto delle condizioni di igiene degli alimenti. I Nas hanno infatti rilasciato un verbale del tutto privo di alcun rilievo nella cucina di Calenzano ed uno con rilievi di modesta entità a Carmignano, in grandissima parte riferiti a criticità strutturali dell’edificio della mensa".