15.07.2019 h 16:50 commenti

Carmignano Estate, storia e archeologia sotto le stelle a Pietramarina

Domani visita guidata e concerto al chiaro di luna in uno dei luoghi più affascinanti del Montalbano

Una serata speciale sotto le stelle all’insegna dell'archeologia e della storia. Domani, mercoledì 17 luglio, torna un appuntamento tanto atteso e sempre molto partecipato nell'ambito del cartellone della Carmignano Estate: “Pietramarina sotto le stelle". In programma alle 18.30 una suggestiva visita guidata nell'area archeologica di Pietramarina, uno dei luoghi più affascinanti del Montalbano, situato in un punto strategico per il controllo del territorio e pertanto a lungo occupata da un insediamento etrusco fortificato, del quale si conservano ancora oggi significative testimonianze. A guidare i partecipanti l’archeologa Maria Chiara Bettini, direttrice del Museo archeologico di Artimino. A seguire un aperitivo con fettunta e vino etrusco offerti dal Gruppo Archeologico Carmignanese, ma la cena è al sacco e ciascuno deve provvedere. Chiude la splendida serata un concerto di musica classica in notturna al chiaro di luna, tra i maestosi lecci secolari.

Il ritrovo è direttamente all'area archeologica di Pietramarina. Si raccomandano scarpe comode, maglione, torcia e cena al sacco.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 055/8718124 oppure mandare una mail a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it