Carmignano contro Autolinee Toscane: "Troppi disservizi, ci sentiamo presi in giro"

Il Comune punta il dito contro i trasporti scolastici con i ragazzi che sempre più spesso vengono lasciati a piedi. Il sindaco Prestanti ha scritto una lettera all'azienda e alla Regione parlando di inadempienza nel contratto di servizio

Troppi disservizi da parte di Autolinee Toscane nelle corse per studenti sul territorio di Carmignano. Al punto che il sindaco Edoardo Prestanti ha deciso di scrivere una lettera sia ad Autolinee che alla Regione, mettendo in copia Provincia e Comune di Prato, in cui si precisa che ci sono le condizioni per chiedere quanto prevede il contratto di servizio in tema di inadempienza.

“Siamo furiosi e ci sentiamo presi in giro da Autolinee Toscane - dice l’assessore ai Trasporti, Jacopo Palloni -. Sono mesi che vengono lasciati a piedi gli studenti carmignanesi, senza mostrare il minimo interesse nel risolvere la situazione. Minori lasciati per strada puntualmente per coincidenze saltate e autobus che non passano. Ora basta”.

Secondo quanto riferito dal Comune di Carmignano, il disservizio ha raggiunto il culmine negli ultimi giorni, con Poggio alla Malva e Artimino completamente isolate e gli studenti lasciati ad attendere mezzi che non passano. Non solo, sono saltate anche un paio di corse a Santa Cristina e varie coincidenze sull’ora del rientro sia a Poggio a Caiano che a Comeana.

“Nel nostro territorio – precisa Palloni –, dove gli studenti delle secondarie per tornare a casa sono costretti a cambiare tre mezzi, saltare una corsa significa lasciare i ragazzi a piedi per ore. Non siamo in centro-città dove la frequenza dei bus è tale che perso uno ne arriva un altro dopo un quarto d’ora”.