Carmignano, chiuso un tratto della pista ciclabile lungo il torrente Furba a Seano

A causa di un piccolo cedimento del terreno in seguito al maltempo dei giorni scorsi. Stamani sopralluogo dell'assessore Migaldi con i referenti del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica

Il Comune di Carmignano ha chiuso un tratto della pista ciclabile lungo il torrente Furba a Seano a causa di un cedimento del terreno, causato dal maltempo dei giorni scorsi.

Questa mattina, 16 febbraio, l’assessore all’Ambiente Federico Migaldi ha accompagnato i referenti del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica in un sopralluogo sul torrente Furba, nei pressi della scuola Quinto Martini, dove il maltempo dei giorni scorsi ha provocato una piccola frana dell’argine. È stato così previsto un intervento di risanamento dell’argine. Per garantire la sicurezza di tutti, fino ad allora non sarà possibile percorrere quel tratto della pista ciclopedonale che corre sopra l’argine del torrente. Pertanto, è prevista una piccola deviazione di qualche decina di metri, che sarà indicata con apposite transenne e cartellonistica, che prevede di passare a lato dell’attuale pista ciclabile, tra l’argine e la recinzione della scuola.

Sempre nelle prossime settimane verrà risanato anche l’argine del Rio Collecchio, dove le tane delle nutrie hanno provocato un cedimento. In quel caso, non ci sono piste ciclopedonali sugli argini, pertanto si tratta esclusivamente di un intervento di messa in sicurezza del torrente.