E' bufera a Carmignano sulla consigliera comunale, e candidata sindaca del centrodestra, Angela Castiello rea di aver pubblicato sulla sua pagina Facebook una "bufala" che, circola già da anni ed è stata ampiamente smascherata come "fake", che associa la comunità Lgbt+ alla pedofilia.

Sulla vicenda è da registrare la presa di posizione del senatore del Pd Dario Parrini: "Legittimare una bufala colossale - dice - per accusare la comunità Lgbt+ di un reato infame come la pedofilia significa essere in malafede e affetti da una grave forma di omotransfobia. Di tutto ciò si è resa autrice Angela Castiello, consigliera comunale della lista Centrodestra per Carmignano. Sono cose gravissime e indegne, che chi siede nelle istituzioni semplicemente non può permettersi. La consigliera chieda scusa o si dimetta. I primi a condannarla e a esigere da lei un passo del genere dovrebbero essere i dirigenti del suo partito, se ne ha uno".

Il post di Castiello, che è stato poi rimosso, riproduce un poster fake, dove la scritta "L’amore non ha sesso, razza, religione… o età" campeggia sull’immagine stilizzata di una bambina di dieci anni accanto a uno di 36, messaggio che sarebbe stato usato appunto dai membri della comunità per sdoganare pedofilia. Il tutto condito dal commento della consigliera “Skifo all’ennesima potenza!”.

La posizione del Tavolo Arcobaleno viene ribadita dal Comune. "Ci sentiamo in dovere di rimarcare ancora il nostro più totale dissenso verso l’azione di hate speech messo in atto dalla consigliera di Forza Italia. La gravità dell’atto è che non si sia assolutamente chiesta come fosse possibile che una comunità di persone che dignitosamente lottano per i propri diritti civili possa veramente strizzare l’occhio a uno dei reati più infami dell’umanità, ossia la pedofilia. È questo il punto. È corsa dietro a una fake news semplicemente perché le è servita per esprimere quello che pensa verso il mondo arcobaleno, dimostrando una eclatante omotransfobia. Chiediamo alla consigliera di porgere le proprie scuse a tutta la comunità civile che ha profondamente offeso oppure di rassegnare le dimissioni”.

Sulla vicenda ha preso posizione anche il Tavolo Arcobaleno di Prato che censura l'operato della consigliera Castiello: "Non bastano le fake news quotidiane sulla teoria gender per denigrare le nostre buone pratiche al fine di costruire una comunità inclusiva, rispettosa e paritaria – dicono gli esponenti del Tavolo che riunisce tutti i Comuni pratesi, la Provincia, e le associazioni locali che lottano contro ogni forma di discriminazione di genere -. Ancora una volta da una esponente delle istituzioni arrivano delle parole che non solo sono bugie e falsità ma che istigano all'odio contro una comunità già discriminata e i cui diritti sono negati sistematicamente".