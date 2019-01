29.01.2019 h 16:04 commenti

Carmignano ancora "off limits" per il glifosato: rinnovato il divieto contro il pesticida usato in agricoltura

Il sindaco ha emesso per il terzo anno consecutivo l'ordinanza che mette al bando il prodotto. Previste sanzioni per chi non la rispetta

Il Comune di Carmignano continuerà a mantenere il bando all’uso del glifosato su tutto il territorio comunale, aree pubbliche e private, agricole ed extra agricole. Il sindaco Edoardo Prestanti ha, infatti, rinnovato per il terzo anno consecutivo l’ordinanza di divieto dell’uso di prodotti erbicidi contenenti il principio attivo del glifosato, così da tutelare la salute e l’igiene pubblica, la falda e il suolo. L’ordinanza avrà validità fino al 31 dicembre 2019. “Carmignano è un territorio libero dai pesticidi – spiega il sindaco Edoardo Prestanti -. Siamo stati il primo Comune della Toscana a vietare l’uso su tutto il territorio del potente erbicida chimico Glifosate, stiamo ora studiando nuove forme e modalità per eliminare gradualmente tutti i pesticidi potenzialmente nocivi. Contemporaneamente abbiamo aperto un tavolo di discussione con gli agricoltori e le associazioni locali per costruire un percorso di sviluppo economico, agricolo e turistico, improntato alla sostenibilità ambientale, alla tutela della salute pubblica e alla promozione di nuove pratiche”. “Il nostro obiettivo – prosegue il primo cittadino - è quello di arrivare presto alla costituzione del Distretto Biologico di Carmignano quale riconoscimento di un territorio che detiene una delle Sau (superficie agricola utile) biologiche fra le più alte del Montalbano, ma anche per sancire l’avvio di un percorso di riconoscimento e di sviluppo sostenibile che tenga assieme crescita economica, ambiente e salute”. Il non rispetto dell’ordinanza comporta l’applicazione di sanzioni che vanno da 25 a 500 euro. Se si tratta invece di pesticidi, la sanzione amministrativa va da 5mila a 20mila euro.

