14.07.2020 h 10:42 commenti

Carmignano, anche l'occhio elettronico della webcam vigila contro gli incendi boschivi

La telecamera di meteocarmignano, installata sul tetto del Comune, è entrata far parte del circuito di sorveglianza FireWeb

La web-cam di meteocarmignano.info è stata inserita all’interno del progetto FireWeb, una rete di webcam che ha l’obiettivo di proteggere i boschi. Nello specifico, FireWeb nasce con l’obiettivo di realizzare una rete di webcam utilizzabile da tutti i volontari del Coordinamento volontariato toscano Aib e dell’Organizzazione regionale antincendi boschivi.Le immagini delle diverse telecamere possono essere utilizzate per localizzare in maniera rapida eventuali incendi o per verificare segnalazioni.La stazione meteorologica posta sul tetto del Comune di Carmignano svolge sul territorio un’importante funzione di rilevamento ed analisi dei dati meteorologici, utili non solo ai cittadini, ma anche e soprattutto agli agricoltori del territorio. L’inserimento della webcam carmignanese nella rete di FireWeb è un grande passo avanti nella prevenzione degli incendi e tutela delle aree verdi, considerando che i due terzi del territorio comunale sono boschivi.Dal 1 luglio vige il divieto di abbruciamenti e che è importante provvede al taglio delle sterpaglie per limitare al massimo il rischio di incendi.