Carlo Verdone al Castello dell'Imperatore: ecco come sarà possibile assistere alla serata

Il 15 giugno sarà intervistato da Federico Berti nell'ambito di Toscana Filmmakers Festival, la rassegna che premi i miglior cortometraggi della Toscana e nazionali. Intanto la presenza di varie troupe cinematografiche in città ha fatto registrato il tutto esaurito negli alberghi

Quarta edizione di Toscana Filmmakers Festival che per cinque serate, dall'11 al 15 giugno, proporrà al Castello dell'Imperatore tanti ospiti e la proiezione dei video dei tre concorsi: Corto Toscana, Doc Toscana, e il contest “Artigiani Digitali”. La serata clou sarà il 15 con la presenza di Carlo Verdone, il grande regista romano ma con parte di sangue toscano nelle vene. I posti a disposizione nel Castello dell’Imperatore sono 200 e gli inviti, gratuiti, saranno disponibili il 14 giugno al bar il Bacchino a partire dalle 12. “Per evitare, come è successo lo scorso anno in occasione della proiezione di Berlinguer ti voglio bene, che abbiamo dovuto chiudere le porte – ha spiegato l’assessore alla cultura Simone Mangani – abbiamo optato per questa soluzione: l’ingresso resta gratuito”.

Il festival è organizzato in tre sezioni Corti Toscana, corti doc e il contest artigiani digitali. “Sono arrivati oltre un centinaio di opere – ha spiegato il direttore artistico Simone Pinchiorri – insieme all'altro direttore artistico Francesco Ciampi ne abbiamo selezionate 6 per i corti e 5 per il contest, fra loro anche tanti pratesi. Quest’anno abbiamo introdotto anche una sezione dedicata al virtuale”. Al primo classificato nelle sezioni corti verrà consegnato un premio di 500 mila euro per artigiani digitali di 1.500.

Le serate iniziano alle 19 al caffè Bacchino con l’aperitivo insieme agli ospiti delal serata che proseguirà alle 21 al Castello dell’Imperatore. Saranno intervistati da Federico Berti lo scenografo Duccio Chiarini, l’attrice Emanuela Mascherini, i registi Francesco Fei, Francesco Bruni e ovviamente Carlo Verdone.

“Verdone – spiega Berti – ha un legame particolare con la Toscana, visto che il padre ha origini senesi, ma anche con Prato, non scordiamoci che Piero De Bernardi ha firmato molte scenografie del regista romano e che presto girerà il suo fil nelle nostre vie. La promozione di una città attraverso il cinema è un successo garantito”.

Per l’occasione Carlo Verdone sarà omaggiato con il Premio Speciale della Città di Prato e con un riconoscimento attribuito dal portale d’informazione cinematografica cinemaitaliano.info.

Intanto la città nelle ultime settimane, grazie alla presenza di numerose troupe, ha registrato il sold out negli alberghi. “L’amministrazione – ha spiegato l’assessore alle attività produttive Daniela Toccafondi – ha scelto anche di diversificare verso il cinema, una giusta intuizione che ha ripercussioni positivo su tutto l’indotto del territorio”.

La giuria della quarta edizione del Toscana Filmmakers in Festival è composta da Emanuela Mascherini (attrice, scrittrice e regista), Nicola Settis (giornalista e critico cinematografico), Francesco Fei (regista, autore e docente) e Samuele Rossi (regista, sceneggiatore e produttore) ed è presieduta da Francesco Bruni (regista, sceneggiatore e docente).

