09.06.2021 h 14:38 commenti

Caritas e La Pira pronte a promuovere la campagna vaccini per gli "invisibili"

Entrambe le associazioni hanno dato la disponibilità a dare informazione ai propri utenti e a prenotare per loro i vaccini sul portale che però dovrà essere modificato in modo da non utilizzare il codice fiscale

La Caritas diocesana si mobilita per chiedere alla Regione di avviare anche la campagna vaccinale per gli "invisibili ai vaccini", cioè i senza fissa dimora, chi non ha un documento oppure è fornito soltanto della tessera Stp (Straniero Temporaneamente Presente).

"Insieme alle altre Caritas - ha spiegato la direttrice Idalia Venco - abbiamo scritto all'assessore alle politiche sociali Serena Spinelli, dando la nostra piena disponibilità nel cercare di fare da tramite con queste persone. Possiamo anche provvedere alla prenotazione, il meccanismo è complesso, inoltre siamo pronti a mettere a disposizione i nostri spazi per le vaccinazioni. Luoghi più familiari per chi è ai margini della società, penso anche alle tante badanti che vivono a Prato ma non hanno un contratto regolare oppure ai cittadini cinesi provvisti solo di passaporto.Oltre che una questione di giustizia è anche sanitaria".

In realtà è un problema burocratico: per effettuare la prenotazione del vaccino serve il codice fiscale, documento che in pochi posseggono, quindi i tecnici della Regione stanno cercando una soluzione per trovare un codice identificativo diverso. "In questi giorni - spiega Luigi Biancalani assessore alle politiche sociali - è stata aperta la finestra per i non residenti in Toscana, che però vivono sul territorio. Mi auguro che si possa trovare una soluzione analoga anche per chi non ha documenti, magari utilizzando il codice della tessera Stp". Elenchi e codici, circa duemila in tutto il Comune, che possono essere forniti dall'amministrazione.

Anche l'associazione Giorgio La Pira, che gestisce la mensa e il dormitorio, è pronta a fare la sua parte: "Abbiamo compilato un pre elenco - spiega la presidente Elena Pieralli - di circa cento persone, per quelli che frequentano il dormitorio non è un grosso problema rintracciarli, per gli altri è più complicato perchè molti sono di passaggio. Credo che la soluzione migliore sia il Jonshon &Jonshon che non necessita di un richiamo".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus