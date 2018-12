17.12.2018 h 18:18 commenti

CariFirenze addio, resta solo il marchio Intesa San Paolo: ecco accorpamenti e chiusure da febbraio

In arrivo una sforbiciata al numero delle filiali: molte saranno accorpare con il risultato che il numero degli sportelli dimezzerà

Dopo la Banca Popolare di Vicenza arriva il tramonto anche per la Cassa di Risparmio di Firenze. Le insegne della prima sono state già rimosse in seguito alle vicende finite poi davanti ai giudici, quelle della seconda saranno smontate a breve perché il marchio dal 23 febbraio non esisterà più. Intesa Sanpaolo ha già predisposto il piano che entro i primi mesi del 2019 disegnerà la nuova mappa dei suoi istituti di credito sul territorio. In arrivo una sforbiciata al numero delle filiali: molte saranno accorpate con il risultato che il numero degli sportelli dimezzerà.Un'operazione divisa in due tranche: alcuni uffici cambieranno indirizzo il 25 febbraio, altri un mese dopo, il 25 marzo.. Chiude i battenti la filiale di Prato Galciana: dipendenti e clienti spostati da via Galcianese a via Roncioni. Stesso discorso per Prato Vergaio che lascia la sede di via Tobbianese per trasferirsi in via Del Lungo a Galciana, mentre la storica filiale Prato 13 di via Veneto sarà accorpata a quella di via Machiavelli.. La sede Prato 1 di via Pistoiese spegnerà le luci il 23 marzo e dal 25 sarà accorpata alla filiale di via Filzi. Stesso discorso a Montemurlo: la filiale di Oste lascia via di Oste e si sposta in via Scarpettini, mentre a Poggio a Caiano il trasloco è cosa di pochi metri: da via Soffici 56 a via Soffici 5.Altre filiali restano nella loro sede ma non avranno più il direttore e a ricoprire il ruolo sarà il numero uno di filiali vicine: Prato 2 di via Mozza sul Gorone farà capo a Intesa Sanpaolo di via Bologna a Coiano, Prato 5 di viale della Repubblica 247 avrà il suo riferimento alla filiale vicina, in viale della Repubblica 225, stesso destino dello sportello di Seano che sarà guidato dalla sede di via Levi a Carmignano.Cambierà solo l'insegna per le filiali Macrolotto di via del Molinuzzo e di Vaiano via Val di Bisenzio.Allargando l'orizzonte a tutta la Toscana, delle 64 filiali ex Cariprato ed ex BpVi ne restano, fisicamente, 23. Accorpamenti che porteranno benefici economici alle casse di Intesa Sanpaolo alle prese, attualmente, con filiali vicino tra loro di poche centinaia di metri. Uno spreco di risorse a cui i vertici del gigante del settore bancario hanno messo subito mano.