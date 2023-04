19.04.2023 h 14:49 commenti

Carenze organico tribunale, la Cgil definisce "improponibile" la proposta del viceministro Sisto

Per Sandro Malucchi, segretario Funzione Pubblica, deve essere il ministero a inviare il personale mancante e non i Comuni già alle prese con una diminuzione dei lavoratori in un momento critico come quello dell'attuazione del Pnrr

La Cgil respinge al mittente perché impraticabili le proposte (definite "provocazioni") del viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che ieri 18 aprile ha visitato il tribunale di Prato da anni ormai alle prese con gravi problemi sia di organico sia per quanto riguarda la struttura stessa dell'immobile. Il segretario della Funzione Pubblica Sandro Malucchi non gira troppo intorno al problema: “Che il ministero invii personale senza elemosinarlo agli enti locali già colpiti dai tagli governativi sulle politiche assunzionali”. Con un chiaro riferimento a quanto detto dal viceministro che ha chiesto ai Comuni di fornire il personale attualmente mancante in particolare all'ufficio del Giudice di pace.

"Il personale che però hanno a disposizione gli enti locali del territorio pratese è comunque drammatica - dice Malucchi -. Nel periodo 2018-2022 si è infatti ridotto di circa 30 unità passando dalle complessive 1.304 alle attuali 1.274 con un’incidenza non trascurabile proprio sul comune capoluogo dove, nel quadriennio, si è perso il 3,1% degli addetti nonostante le innumerevoli sfide che i progetti del Pnrr consegnano agli enti locali. A ciò si aggiunge anche la riduzione del fondo di solidarietà che lo Stato mette a disposizione degli enti locali. Inoltre già adesso molto personale degli enti locali viene applicato, formalmente comandato o distaccato, presso gli uffici del ministero della Giustizia. Per altro ciò genera l’anomalia di avere nel medesimo posto di lavoro professionisti con funzioni e retribuzioni tra loro diverse e per tempi non indeterminati poiché comunque destinati al rientro negli enti di provenienza dopo un determinato periodo".

"Ciò che occorrerebbe - conclude Malucchi - è un massiccio impegno da parte del governo al fine di inviare il personale ministeriale che manca al Palazzo di Giustizia: 26 operatori con varia qualifica per il Tribunale, 10 per la Procura, 10 per l’ufficio degli ufficiali giudiziari, 11 per il Giudice di pace".