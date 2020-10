02.10.2020 h 14:34 commenti

Carenze igienico sanitarie, chiuso ristorante nel Macrolotto 1 dopo il blitz della squadra interforze

Sanzioni al titolare per le condizioni igieniche del locale e per la mancata esposizione del listino prezzi. L'attività è stata sospesa e potrà riaprire quando saranno state recepite tutte le prescrizioni

Mille euro di multa per la mancata esposizione del listino prezzi e altrettanto per le carenze igienico-sanitarie, oltre alla sospensione immediata dell'attività. Si è chiuso con questi provvedimenti il controllo compiuto intorno alle 10.30 di ieri, giovedì primo ottobre, in un ristorante cinese situato nella zona del Macrolotto 1. La squadra interforze, coordinata dalla questura, è intervenuta per verificare il rispetto di tutte le norme all'interno del locale. Pessima la situazione riscontrata da un punto di vista dell'igiene. Identificati il titolare e altri due cinesi impegnati in attività di lavoro, risultati poi regolarmente assunti.



