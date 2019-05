03.05.2019 h 11:50 commenti

Carenza di scorte di sangue: bollino nero per i gruppi A e 0, sia positivi che negativi

L'allarme lanciato dal Fratres provinciale, anche per il B negativo c'è bisogno di incrementare le scorte. Domenica mattina sarà possibile effettuare la donazione nella sezione di Montemurlo

È una situazione da bollino nero quella emessa dall'ultimo bollettino del sangue del Centro regionale della Toscana. Attualmente c'è una gravissima carenza dei gruppi A e 0, sia positivi che negativi. Mentre viene segnalato come «urgente» il bisogno di incrementare le scorte del gruppo B negativo.

La migliore occasione per poter dare un contributo utile a risolvere questa grave situazione è in programma domenica 5 maggio grazie alla raccolta promossa dal Gruppo Fratres provinciale di Prato presso la sezione di Montemurlo. Dalle 7 alle 11 sarà possibile donare in via Mons. P. Contardi, 13 (all’interno della sede della locale Misericordia). La partecipazione è aperta a tutti, anche a chi non ha mai donato il sangue. Per farlo occorre avere tra i 18 e i 65 anni, pesare più di 50 chilogrammi ed essere in buona salute.

Per informazioni e prenotazioni: 0574-609730 (lunedì-sabato 8,30-12). Email: info@fratres.prato.it oppure è possibile interagire via whatsapp al numero: 366-4323527. Presso la segreteria della Fratres si può prenotare anche per donare il sangue nel centro trasfusionale dell’ospedale di Prato.