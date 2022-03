01.03.2022 h 09:07 commenti

Carenza di medici di famiglia a Montemurlo, novità in arrivo per i cittadini

Il confronto del sindaco con l'azienda sanitaria ha consentito di aprire spiragli per una rapida soluzione del problema. Il pensionamento di un medico ha lasciato 'a piedi' molte famiglie

il sindaco Simone Calamai

Importanti novità sul fronte dei cittadini montemurlesi rimasti senza medico di medicina generale dopo il pensionamento di una storica dottoressa del territorio. Il sindaco, Simone Calamai, ha seguito in prima persona la problematica e, insieme all'azienda sanitaria, nei giorni scorsi ha individuato varie soluzioni.

Un'importante novità ha riguardato lo sblocco della possibilità di fare la domanda in deroga alla Usl per l'assegnazione di un medico di medicina generale non afferente alla zona di Montemurlo. Una soluzione rapida ed efficace per dare a tutti l'opportunità di vedersi assegnato un medico di medicina generale al quale fare riferimento, ma anche per offrire ai cittadini una maggiore possibilità di scelta tra i medici di famiglia disponibili a livello provinciale, anche se il sindaco Calamai ricorda che «ci sono medici di base di Montemurlo che hanno ancora posti liberi e dunque la possibilità di prendere nuovi assistiti». L'altra novità riguarda il fronte della burocrazia: la procedura per il cambio del medico di base è diventa più semplice e veloce, basta, infatti, un solo appuntamento allo sportello Usl per completare il cambio del medico anche in deroga.« Ho avuto un confronto con la Usl, affinché riducesse i tempi per effettuare il cambio del medico. - spiega il sindaco Simone Calamai - dobbiamo fare di tutto per venire incontro alle esigenze delle persone drimaste senza medico di base, soprattutto in questo periodo di pandemia, velocizzando le procedure». L'ultima novità riguarda il nuovo bando per reperire nuovi medici di base: «Ho verificato che indicativamente entro il mese di marzo sarà pubblicato un nuovo avviso per reperire medici di base da inserire in organico sul territorio di Montemurlo, individuata come “zona carente” - aggiunge Calamai - un appuntamento importante per arricchire la presenza di medici di base sul territorio. Mi auguro nella partecipazione dei medici al bando perché l'ultimo bando è andato deserto».

Infine, la questione del medico che dallo scorso primo febbraio ha sostituito la dottoressa andata in pensione. Il sindaco Calamai ha chiesto all'azienda sanitaria se esistano le condizioni per una deroga che consenta al medico di prendere in carico almeno una parte di cittadini. «Penso che sia opportuno arrivare ad una semplificazione del sistema formativo e dell'accesso alla specializzazione in medicina generale - conclude Calamai – dobbiamo creare le condizioni affinché sempre più giovani medici scelgano di fare la specializzazione in medicina generale, diventando così una risorsa fondamentale sul territorio per la salute pubblica».



