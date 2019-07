17.07.2019 h 15:25 commenti

Carcere, presto dieci nuovi agenti. Cgil: "Non si tratta di aggiunta ma di sostituzioni, nulla rispetto ai problemi"

Pronti in tutta Italia ad entrare in servizio quasi 1.200 agenti. La Lega ha annunciato che dieci sono stati assegnati a Prato. I delegati Funzione pubblica Cgil ribattono: "Alla Dogaia manca il 50 per cento di funzionari, l'80 per cento di ispettori e il 90 per cento di sovrintendenti"

Sono dodici su quaranta previsti in pianta organica gli ispettori in servizio al carcere della Dogaia, e il divario è ancora più ampio per i sovrintendenti che su cinquantotto che dovrebbero essere sono appena dieci e di questi sono quattro quelli prossimi al trasferimento. Mentre il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Patrizia Ovattoni, annuncia l'arrivo di dieci nuovi agenti e dice che “entro agosto saranno soddisfatte le nuove assegnazioni previste per il territorio pratese”, i delegati Funzione pubblica Cgil polizia penitenziaria, Donato Nolè e Giulio Riccio, mettono in fila i numeri per smontare i toni trionfalistici della politica. “I dieci nuovi ingressi – dicono – basteranno sì e no a compensare le partenze. Piuttosto, la Lega ci spieghi perché in molte carceri del sud sono stati assegnati ispettori e sovrintendenti in sovrannumero mentre qui abbiamo carenze di oltre l'80 per cento. Chiediamo alla leghista Ovattoni di informarsi e farci avere una risposta, possibilmente anche sul motivo per il quale al carcere di Sollicciano è in servizio il doppio degli agenti presenti a Prato a fronte di una popolazione carceraria più o meno sovrapponibile”.

Al carcere della Dogaia manca l'anello di congiunzione tra gli agenti e la direzione: “Ispettori e sovrintendenti – spiegano Nolè e Riccio – sono figure fondamentali per la gestione dei detenuti, un riferimento importantissimo tra il ruolo base e quello di vertice. Al carcere di Prato manca anche il 50 per cento di funzionari e questo non significa che se la pianta organica è carente si fanno meno cose o non si fanno addirittura, significa semplicemente che se ne occupa chi c'è”.

Sono 1.162 gli agenti pronti ad entrare in servizio in tutta Italia; neoagenti, per la precisione, che hanno finito il corso nelle scuole e che hanno ottenuto una destinazione di lavoro dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. “Ricordiamoci che se a Prato, come in altre realtà, il numero degli agenti in servizio è più o meno corrispondente a quello previsto dalla pianta organica – spiegano i delegati Cgil – è solo perché la legge Madia ha tagliato il personale del 20 per cento ed ecco che molte situazioni sono state pareggiate, anche se non del tutto. In ogni caso, per la situazione della casa circondariale di Prato l'arrivo di dieci nuovi agenti è nulla se poi mancano le figure superiori, e sono ancora meno se non si aggiungono a quelli che già ci sono ma vanno a sostituire quelli che vengono trasferiti”.



