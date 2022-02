17.02.2022 h 12:42 commenti

Carcere e scuola divisi da un monitor ma uniti dal progetto "Voci dall'altra parte della città"

Promosso dalla Municipale ha messo in contatto due detenuti con gli studenti del Copernico, un incontro virtuale per aprire due finestre su mondi opposti. L'obiettivo è di mettere in guardia i ragazzi dai rischi dovuti a comportamenti scorretti

Il carcere della Dogaia e il liceo Copernico separati da un monitor, ma uniti dal progetto promosso dalla polizia municipale "Voci dall' alta parte della città".

Quattro classi del liceo hanno ascoltato la testimonianza di Pasquale e Josè, detenuti a fine pena , che hanno anche risposto alle domande dei ragazzi. Curiosità su come si svolge la vita in carcere, come è cambiata durante la pandemia, ma anche domande più personali. Josè è straniero e dopo poco tempo che è arrivato in Italia si è messo nei guai: "Sono stato accolto a bracci aperte, ma ho commesso un reato, ero in un momento di difficoltà e ho reagito nel modo peggiore. Ora pago per il mio errore, ma ho avuto anche la possibilità di iscrivermi all'università. Ne sono fiero".

Pasquale, invece, sconta la pena in un altro braccio del carcere, per lui le porte della Dogaia si sono aperte per un percorso di reinserimento lavorativo e per fare volontariato. "Il momento più duro - ha spiegato rispondendo a una domanda dei ragazzi - è stato quando è morto mio padre e non sono potuto uscire dalla prigione per andare al suo funerale".

Un progetto voluto dall' amministrazione comunale in collaborazione con la Municipale. "L'idea - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni - è di mettere in contatto i ragazzi delle scuole con una realtà particolare come il carcere, ma anche di permettere ai detenuti di avere un collegamento con il mondo esterno nell'ottica di un percorso di recupero"

A fare da trade d'union la Municipale che, non solo ha messo a disposizione la sala video dell' Unità di Educazione stradale allestita presso l'ex circoscrizione Est, ma ha anche organizzato l'incontro: "L'obiettivo - ha sottolineato il comandante Marco Maccioni - è ancora una volta quello di mettere in guardia i ragazzi dai pericoli derivanti da varie condotte. abbiamo lavorato sull'abuso del alcool, delle droghe e ora dopo che la pandemia ha evidenziato comportamenti violenti, abbiamo pensato a questo progetto".