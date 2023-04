04.04.2023 h 10:39 commenti

Carburanti e automobili, scoperta frode da 30 milioni. 35 indagati, decine le società coinvolte

Maxi operazione della guardia di finanza di Prato che ha scoperto una truffa milionaria architettata da 'società cartiere' e 'società filtro' intestate a prestanome. Nei guai anche 5 professionisti accusati di associazione per delinquere

Società cartiere e società filtro accomunate in un complesso sistema che consentiva da una parte di evadere l'Iva e dall'altra di recuperarla a fronte di operazioni inesistenti. Un giro da 30 milioni di euro e di 6 milioni di Iva evasa quello portato a galla dall'ultima indagine della guardia di finanza di Prato che ha letteralmente messo sottosopra il settore della vendita di auto e di carburante, in particolare gasolio, all'ingrosso e al dettaglio. Sono 35 le persone coinvolte, 7 delle quali – compresi 5 professionisti – accusati di associazione per delinquere. Le accuse a vario titolo: dichiarazione fraudolenta e indebite compensazioni.Sostanzioso il volume delle fatture emesse da una società pratese e da altre distribuite in tutta Italia prive di qualsiasi struttura aziendale e intestate a prestanome: in questo caso, società filtro a cui le società cartiere, vendevano auto e carburante acquistato in Paesi comunitari e non, tra i quali Inghilterra, Croazia, Ungheria e Malta. A loro volta, le società filtro rivendevano la merce a distributori all'ingrosso e al dettaglio, in tutta Italia. I vari passaggi, soltanto documentali, consentivano di operare cessioni sottocosto, dunque a prezzi inarrivabili per i concorrenti, ma in grado di conservare ampi margini di guadagno basati sull'evasione dell'imposta. Il meccanismo era stato pensato in modo che le società cartiere, anello di congiunzione tra i fornitori esteri e i distributori, non procedessero al versamento dell'imposta dovuta per le cessioni consentendo ai distributore, di conseguenza, di detrarre indebitamente l'Iva e applicare prezzi inferiori a quelli medi di mercato.Oltre alle fatture per operazioni inesistenti, la guardia di finanza ha anche scoperto la cessione di crediti Iva maturati ma solo fittiziamente per un importo di circa 22 milioni: un sistema, questo, alimentato da una trentina di imprese inattive.Rilevati anche profili di riciclaggio e autoriciclaggio per oltre tre milioni e mezzo di euro.Le indagini hanno alla fine portato a contestare complessivamente la tassazione su 33 milioni e a recuperare in tutto 13 milioni di Iva evasa.