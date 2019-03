06.03.2019 h 12:02 commenti

Carambola tra auto in via Da Filicaia, grave donna estratta dal mezzo dai vigili del fuoco

L'incidente è successo stamani attorno alle 10.30. Tre le autovetture coinvolte. La donna è stata accompagnata al policlinico fiorentino di Careggi in codice rosso

E' stato necessario far intervenire i vigili del fuoco del comando di Prato e del distaccamento di Montemurlo, per liberare gli automobilisti coinvolti in un grave incidente in via da Filicaia questa mattina, 6 marzo, poco prima delle 10.30. Tre le autovetture coinvolte. Un'auto che usciva da un parcheggio è stata colpita da una in transito che poi ha urtato anche un'altro mezzo in sosta.

All’arrivo della squadra dei pompieri, un uomo era già stato preso in carico dai sanitari inviati dal 118, mentre la donna rimasta all’interno della seconda macchina, 61 anni, è stata estratta dai vigili del fuoco per poi affidarla alle cure del personale sanitario. E' stata portata al policlinico di Careggi in codice rosso.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture. Sul posto personale della Polizia municipale per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.