14.08.2020 h 13:37 commenti

Carambola su quattro auto e poi scappa, la Municipale rintraccia il pirata della strada

L'incidente è successo stamani in via Umberto Giordano e il veicolo è stato trovato poco distante con il proprietario che aveva cercato di nascondere i danni con un telo

Ha causato un incidente stradale in via Umberto Giordano stamani, 14 agosto, urtando violentemente contro quattro veicoli in sosta e poi si è dato alla fuga con l'auto gravemente danneggiata. Gli agenti della polizia municipale sono subito intervenuti e dopo avere constatato i danni arrecati alle auto in sosta, hanno setacciato le strade limitrofe cercando l'autore del fatto, che nel frattempo aveva percorso meno di un km prima di doversi fermare.

Nel percorrere la parallela via Castagnoli, a circa 700 metri dall’incidente, è stata così individuata un’autovettura parcheggiata a ridosso di un autocarro in maniera tale da occultare la parte anteriore e con il cofano coperto da un telo per cercare di nascondere gli inequivocabili danni che aveva riportato.

E’ bastato poco per collegare l’auto al sinistro, anche perché gli agenti hanno rinvenuto i frammenti della carrozzeria di quel veicolo proprio sul luogo dell'incidente, accertando così la sua responsabilità. La Municipale ora procederà nei confronti del proprietario, un cittadino cinese, per la fuga dal sinistro con soli danni a cose. Per la fortuna dei proprietari dei veicoli danneggiati, l'auto risulta essere regolarmente assicurata.