24.03.2023 h 19:57 commenti

Carambola su auto in sosta, feriti due anziani

L'incidente in via Fratelli Rosselli a Vaiano, coinvolti due coniugi di 76 e 78 anni. La donna è stata soccorsa da Pegaso che è atterrato al campo sportivo. Sul posto un'ambulanza della Misericordia e una della Croce Rossa

Un'auto con a bordo marito e moglie ha sbandato mentre percorreva via Fratelli Rosselli a Vaiano ed è finita contro una macchina parcheggiata ai lati della strada.Forse all'origine dell'incidente c'è un malore del conducente un uomo di 78 anni che è stato soccorso da un'ambulanza del 118 , mentre la moglie di 76 anni è stata r trasportata a Careggi in codice gialle all'ospedale di Careggi da Pegaso. Per entrambi i feriti il codice di intervento è giallo. Sul posto oltre alle ambulanze della Misericordia di Vaiano e della Croce Rossa di Vernio è intervenuta anche una pattuglia della Municipale per i rilievi e una dei carabinieri.