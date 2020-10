03.10.2020 h 10:14 commenti

Carambola su auto in sosta e poi si ribalta su un fianco: quattro giovani feriti

L'incidente è successo in via Frascati poco prima di mezzanotte di ieri. Per fortuna nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze serie

Se la sono cavata, per fortuna, solo con qualche contusione e un grosso spavento i quattro giovani che poco prima di mezzanotte di ieri, venerdì 2 ottobre, sono stati protagonisti di un brutto incidente avvenuto in via Frascati. I ragazzi, a bordo di una Volkswagen, si sono ribaltati dopo aver urtato contro alcune vetture in sosta lungo la strada, e hanno terminato la loro corsa all'altezza di via Carbonaia. Secondo alcuni testimoni l'incidente avrebbe coinvolto anche un'auto che si è immessa da via Marianna Nistri mentre l'altra vettura stava arrivando ad alta velocità.

Immediati i soccorsi del 118, che ha inviato alcune ambulanze per soccorrere quattro ragazzi tra i 19 e i 23 anni. Sono stati portati per precauzione al pronto soccorso, ma per tutti il codice d'urgenza è stato il verde.